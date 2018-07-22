Uykusuzluk Neden Olur, Nasıl Tedavi Edilir?

Uyku; bebeklik çağından itibaren tüm insanların en temel gereksinimlerinden biri. Gerçek anlamda sağlıklı olabilmek için iyi beslenmenin ve düzenli egzersiz yapmanın yanında yeterli sürelerde uyumak şart. Geceleri uykuya dalamamak, sık sık uyanmak, çok kısa süre uyumak ya da hiç uyumadan uzun saatler geçirmek ise başlıca uykusuzluk hastalıkları arasında sayılabilir. Uykusuzluk başka bir hastalığın sonucu yaşanabileceği gibi kendisi başlı başına bir hastalık olarak da değerlendirilebilir. Uyku sorunları hayat kalitesini düşürmeye başlamadan önce; bu konudaki tanının mutlaka konusunda uzman bir hekim tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Uykusuzluk Neden Olur? Uykusuzluğa neden olan faktörler oldukça geniş bir çerçeveyi kapsıyor. Bu nedenle de uykusuzluğun kaynağını bulmak tıptaki farklı uzmanlık alanlarının kontrolünü gerektirebilir. Uykusuzluk belirtileri yaşayanların ruh hali de bu durumdan etkileneceği için vücut sağlıklarıyla ilgili karamsar bir yapıya bürünebilirler. Oysa uyku sorunlarının altında çoğunlukla gündelik sorunların yer aldığını söylemek mümkün. Dönemsel gelgitler atlatılınca; delik deşik uykular da yerini huzurlu gecelere bırakabilir. Tabii her koşulda, bütün ihtimallerin üzerinde titizlikle durmakta fayda var.

1. Stres

Okul, iş, sosyal çevre ya da maddi sıkıntılar... Uyku öncesinde bu konularla kafanızı çok meşgul ediyorsanız; ya da bu alanlardan birinde üzücü bir gündeminiz varsa hem uykuya dalmanız hem de uykuda kalmanız zorlaşacaktır. Stres, sadece beyni değil tüm vücudu alarm durumuna geçirerek uykuya dalmayı zorlaştırır ve savunma psikolojisiyle sürekli tetikte beklenmesine neden olur. 2. Depresyon

Depresif ruh hali de, uykusuzluğun en yaygın nedenlerinden biri. Ciddi seyreden uykusuzluk durumlarında mutlaka psikolojik faktörün varlığı araştırılmalı. Uzun süreli strese ya da herhangi bir psikolojik travmaya bağlı olarak depresyon gelişebileceği gibi; bipolar bozukluk ya da anksiyete gibi farklı bir ruhsal problemin varlığından da söz edilebilir. 3. Yaşam tarzı

Kötü bir yaşam tarzı farkında olmadan uyku problemlerine davetiye çıkarabilir. Gece çok uzun saatler boyunca bilgisayar başında vakit geçirmek, vardiyalı çalışmak, akşamüstü geç saatlere kadar uyumak, uyku saatlerini bir rutine oturtmamak uykusuzluğun başlıca nedenleri arasında sayılabilir.

4. İlaç kullanımı

Reçeteli ya da reçetesiz satılabilen birçok ilacın uykusuzluk şeklinde bir yan etkiye sahip olduğu bilinir. Herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktora danışmak ve ilacın prospektüsünü okumak bu noktada fayda sağlayabilir. Aynı şekilde; uyku için sürekli uyku ilacı kullanmak da bir süre sonra uyku bağımlılığına neden olur ve uyku kalitesini tamamen bozar. 5. Kafein tüketimi

Kafeinin etkisi kişiden kişiye değişmekle beraber; aşırı kafein tüketimi genellikle kalp çarpıntısı ve uykusuzluk gibi sorunlara yol açabilir. Gün içerisinde tüketilen çay, kahve, enerji içeceği, kola ve çikolata gibi gıdalara kısıtlama getirilmiyorsa, vücuttaki kafein birikiminin uykusuzluk olarak kendini ele vermesi kaçınılmazdır. 6. Çevresel faktörler

Uyku kalitesini belirleyen bir diğer faktör ise; uykunun nasıl bir ortamda gerçekleştirildiğidir. Odanın ışık alması, havasız olması, yatağın ya da yastığın kişinin ergonomisine uymaması ve odanın bir başkasıyla paylaşılması gibi etkenler uyku kalitesinin bozulmasına neden olabilir.

7. Beslenme biçimi

Özellikle uyku öncesinde çok fazla yemek yemek, aşırı yağlı yiyecekler tüketmek hem mideyi uyarır hem de uykuya geçişi zorlaştırır. Aşırı miktarda tüketilen baharatlı gıdalar ve kızartmalar da aynı şekilde uykusuzlukta önemli rol oynayabilir. 8. Sağlık sorunları

Daha nadiren de olsa, uykusuzluk "insomnia" adı verilen ve beyin fonksiyonlarından kaynaklanan bir rahatsızlığın sonucu olabilir. Aynı şekilde mide hastalıklarından tiroide, alzheimerdan parkinsona, eklem rahatsızlıklarından kalp sorunlarına kadar pek çok hastalığın doğal sonuçlarından biri de uykusuzluktur. Uzun süreli uykusuzluklarda mutlaka kan, idrar testleri ve gerekli tetkiklerle herhangi bir sağlık sorununun varlığı araştırılmalıdır. Uykusuzluk Nasıl Tedavi Edilir? Vücudu yeterince dinlendirmemenin baş dönmesi, göz kararması gibi olumsuz sonuçlarını yaşamaya başlayan kişiler "Uykusuzluk nasıl giderilir?" sorusunun da cevabını aramaya başlar. Uykusuzluğa neden olan kaynağı teşhis etmek, tedavinin de ilk adımıdır. Uykunun sık sık bölünmesine neden olan etken ortadan kaldırıldığında huzurlu uykular da geri dönecektir. Özellikle bir ayı geçen uykusuzluk durumlarında; uykusuzluk için şifalı bitkiler ve benzeri arayışlara girmeden önce mutlaka profesyonel destek alınması gerekir. Uykusuzluğun tedavisinde genelikle aşağıdaki yöntemlerden yararlanılır:

1. Uyku davranışının değiştirilmesi

Uykusuzluğun zararlarından bir an önce kurtulabilmek için uyku hijyeninin sağlanması şart. Yapılan tetkikler sonucunda uyku kalitesini bozan faktörün çevresel etkenler, hatalı beslenme ya da yaşam tarzı olduğu sonucu çıkarılırsa; uyku rutini oluşturma, kafeini azaltma, uyku öncesi hafif bir diyet uygulama gibi yollar izlenebilir. Aynı şekilde uyku ortamındaki koşulların değiştirilmesi sağlanarak yeni durumdaki gece uyanma sıklığı kontrol edilebilir. Gün içerisinde uyumanın yanı sıra aşırı efor gerektiren aktivitelerde bulunmak ve aşırı yorulmak da uzmanlar tarafından tavsiye edilmez. 2. İlaç tedavisi

Uyku ilaçları, uykuya geçişte yarattıkları bağımlılık nedeniyle sık önerilmese de; uykusuzluğun arkasındaki sağlık sorununa yönelik ilaç tedavileri uygulanabilir. Sık idrara çıkma, horlama ya da uyku apnesi gibi sağlık problemleri deliksiz uyumayı da imkansız kıldığı için bunların ilaçla tedavisi doğal olarak uykusuzluk sorununu da çözecektir. Tiroid ya da kalp sorunları gibi daha ciddi rahatsızlıkların tespitinde de bu sorunların çözümüne yönelik ilaç kullanımı önerilebilir; bu sayede hormon dengesi yeniden sağlanabilir.