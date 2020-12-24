Uyluk kemiği neresi? Uyluk kemiği ağrısına ne iyi gelir?

İnsan vücudunun iskelet sisteminde bulunan bazı kemik ve kas dokuları, vücudun öne, arkaya veya yanlara doğru eğilmesini kolaylaştırarak oturma, yürüme veya koşma gibi birçok işlevi yerine getirmek için çalışır. Uyluk sorunlarında ise bu hareketler pek mümkün değildir. Bu kemik hakkında tüm merak ettiklerinizi yazımızda sizler için derledik. Uyluk Kemiği Nedir? Nerede Bulunur? Öncelikle “Uyluk kemiği nedir?” sorusuna yanıt vererek başlayalım. Üst bacak kemiği olarak bilinen uyluk kemiği iskelet sisteminin en dayanıklı kemiğidir. Üst ucunda, pelvisin acetabulum adı verilen girintisi içinde eklem yapar. Üst bacağı diz kapağına ve kalça kemiğine bağlar. Uyluk Kemiği Ağrısı Sebepleri Nelerdir? Kalça ve baldır bölümünde bulunan uyluk kemiği leğen kemiğine bağlı ve kas dokusuyla örtülüdür. Ağrı oluşumu genellikle bu kas dokusunda meydana gelir. Fakat kırılmalar leğen kemiğinin işlevini yitirmesi ve bireylerin oturma ve kalkma hareketlerini kısıtlamasına sebebiyet verebilir. Uyluk kemiği problemleri genellikle sert bir yerden düşme veya yoğun egzersiz altında dokuların zarar görmesiyle gerçekleşir. İskelet sisteminde en uzun kemiklerden biri olan uyluk kemiği sorunları kişilerin hayatını direkt etkilemez sadece bacakların istendiği gibi hareket etmesinin önüne geçer.

Uyluk kemiğinin ağrısı genellikle tüm kalça ve kasık bölgesinde şiddetli bir şekilde hissedilebilir. Uyluk kemiği kas dokusunda meydana gelen yaralanmalar veya zorlanmalar sonucunda bu ağrının şiddeti kişiden kişiye değişebilir. Ayrıca fıtık oluşumu veya böbrek taşı ağrısı da uyluk kemiğinin ağrımasına neden olabilir. Uyluk kemiği problemlerine ya da ağrısına sebep olan diğer etmenler ise gebelik, dar kıyafet giyme, kalça ameliyatları, fazla kilolara ve sürekli ayakta durmak olabilir. Bu etmenlerin bazıları veya birkaçı aynı anda oluşarak uyluk kemiğinde ağrı veya doku zedelenmeleri yaratabilir. Uyluk Kemiği Kırılması Vücutta bulunan en sağlam kemiklerden biri olan uyluk kemiği ciddi kazalar sonrasında kırılabilir ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebilir. Trafik kazası, yüksek bir yerden düşme veya silahla yaralanma sonucunda uyluk kemiği kırılabilir. Dayanıklı kemiklerden biri olmasına karşın şiddetli darbelere karşı zayıftır. Uyluk kemiği kırığı sırasında çok şiddetli bir ağrı hissi yaşanır. Uyluğun şekli bozulabilir ve kişi yaşamına kısıtlı hareketlerle devam edebilir. Uyluk kemiği kırıldığında oturma ve kalkma durumunda acı hissi ortaya çıkar. Kırık kemik yüzünden kişiler belli bir süre ayakta durmakta bile zorlanabilir. Destekli ve dengeli bir şekilde koltuk değnekleri ile yürümek zorunda kalan hastalar kırık bölgesinde şişlik sorunu yaşayabilir.

Kırılma sonrasında eğer şiddetli bir kaza sonucunda uyluk kemiği zedelenmesi yaşanmışsa o bölgede iltihaplanmalar veya kanamalar görülebilir. Kırık kemiğin üzerine basmaya çalışmak ve zorlanması sonucunda açık yaralar kanayabilir ve bu durum geri dönüşümü zor olan başka sağlık sorunlarına sebebiyet verebilir. Uyluk kemiği kırığı tespiti uzman hekim tarafından kolayca tespit edilir. Kırık oluşumunu gözlemlemek için kişiden bazı radyolojik görüntüler istenebilir. Daha sonra kırık hakkında tedavi yöntem şeması belirlenerek eskisi gibi yürüyebilme ve oturabilme fonksiyonlarını kazanmak hedeflenir. Kemiğin kırılma yeri, kaza sonucunda uğradığı şiddetin gücü ve yaş gibi faktörlere bağlı olarak uyluk kemiği kırığı iyileşme süreci için uygun tedaviye tabi tutulur. Uyluk Kemiği Kırıklarında Cerrahi Müdahale Kemiğin eskisi gibi kaynaması ve yaşam fonksiyonlarını yerine getirmesi için bir veya birden fazla ameliyat yapılabilmektedir. Hastanın tüm sağlık kriterleri iyileşme süreci üzerinde olumlu veya olumsuz etki sağlar. Bireyin herhangi bir hastalığı mevcut değilse ameliyat daha rahat ve kesin sonuçlarla geçirilebilir. Fakat birey yaşlıysa, daha önce aynı yerden ameliyat edildiyse, kemik veya kas sisteminde herhangi bir hastalığı bulunuyorsa bu süreç uzman hekimler tarafından dikkatlice gerçekleştirilmektedir. Ameliyat sonrasında ise uyluk kemiği ağrısı görülebilir. Bu ağrılar doktorun reçete ettiği ağrı kesiciler ile kontrol altında tutulur.