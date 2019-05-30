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"Uyum Mahalle Buluşmaları"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 23:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin misafirperverliğini yansıtmayı ve yabancı misafirlerin birbirleriyle kaynaşmasını amaçlayan programın İstanbul ayağının 3. etkinliği Sultanbeyli'de gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile Türk Kızılayı iş birliği ile düzenlenen "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın İstanbul etabının üçüncü etkinliği Sultanbeyli’de yapıldı.

Anafartalar İmam Hatip Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda, çok sayıda aile, bir araya gelerek iftar açtı. İftar öncesinde de katılımcılar için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Türkiye’nin misafirperverliğini yansıtmayı ve yabancı misafirlerin kaynaşmasını amaçlayan program kapsamında sema gösterisi de sunuldu. Programa katılanlar, sema gösterisini cep telefonlarıyla görüntüledi.

"Uyum Mahalle Buluşmaları"nın İstanbul etabının dördüncü etkinliğinin yarın Bağcılar’da düzenleneceği belirtildi.

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Uyum Mahalle Buluşmaları Göç İdaresi iftar programı sultanbeylli Türk Kızılayı

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