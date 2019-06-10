HABER

Uyumdan gelen şıklık babalar ve çocukları için tasarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 13:17 | Son Güncelleme

Kendi tarzını çocuklarında görmek isteyen babalar ve babalarıyla uyumlu olmak isteyen çocuklar için Babalar Günü’ne özel ‘Babasının Tıpkısı Koleksiyonu’ hazırlandı.Hazır giyim markası DeFacto, babasının tarzına hayran oğullarına ve ilk aşkları babaları ile uyumlu olmak isteyen minik hanımefendilere Babalar Günü’ne özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.Koleksiyonda aynı desenlerin yer aldığı polo yaka tişörtlerden gömleklere, omuz detaylı elbiselerden aksesuarlara kadar birçok kombin alternatifi yer alıyor.Şortlar ve chino pantolonlar eğlenceli yanları ile dikkat çekmek isteyen babalar ve çocukları tarafından ‘Monster’, ‘SuperMan’ ve ‘Rule Breaker’ baskılı tişörtlerle kombinleniyor.

Uyumdan gelen şıklık babalar ve çocukları için tasarlandı

Kendi tarzını çocuklarında görmek isteyen babalar ve babalarıyla uyumlu olmak isteyen çocuklar için Babalar Günü’ne özel ‘Babasının Tıpkısı Koleksiyonu’ hazırlandı.
Hazır giyim markası DeFacto, babasının tarzına hayran oğullarına ve ilk aşkları babaları ile uyumlu olmak isteyen minik hanımefendilere Babalar Günü’ne özel bir koleksiyon hazırladığını duyurdu.
Koleksiyonda aynı desenlerin yer aldığı polo yaka tişörtlerden gömleklere, omuz detaylı elbiselerden aksesuarlara kadar birçok kombin alternatifi yer alıyor.
Şortlar ve chino pantolonlar eğlenceli yanları ile dikkat çekmek isteyen babalar ve çocukları tarafından ‘Monster’, ‘SuperMan’ ve ‘Rule Breaker’ baskılı tişörtlerle kombinleniyor. Söz konusu koleksiyona markanın mağazalarından ve internet sitesinden ulaşılabildiği belirtildi.

Uyumdan gelen şıklık babalar ve çocukları için tasarlandı

Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar Yer: Taksim! Onu görebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Lüks otellerden Babalar Günü’ne özel etkinliklerLüks otellerden Babalar Günü’ne özel etkinlikler
Umut, kalbiyle Mehmet Ali'ye hayat verdiUmut, kalbiyle Mehmet Ali'ye hayat verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Sosyal medyanın diline düştü! Herkes dalga geçiyor

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili yeni gelişme

Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınıyla ilgili yeni gelişme

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

Türkiye'den İzlanda'ya sert tepki: Gereği yapılacak

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

'Elimde görüntülerin var' diyerek tam 2 yıl boyunca...

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Aleyna Tilki rap performansı ve dansıyla hayranlarını coşturdu

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

Soylu: Tüm İstanbul'dan 6 ay süre istiyorum

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Helikopterden düşen asker şehit oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzlanda'daki skandal sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TFF Başkanı Nihat Özdemir’e telefon!

Kardemir’de korkutan patlama!

Kardemir’de korkutan patlama!

Bakanlık Pençe Harekatı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı

Bakanlık Pençe Harekatı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Bakan Kasapoğlu'ndan İzlanda kararı!

Sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler 'tecavüzcü' deyip kaçtılar!

Sokak ortasında bıçaklayıp dövdüler 'tecavüzcü' deyip kaçtılar!

67 yıl sonra fark edildi! Manisa'daki caminin kıblesi yanlış yöndeymiş...

67 yıl sonra fark edildi! Cemaat önce şaşırdı sonra sevindi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.