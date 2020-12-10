Uyurken güzelleşmenin 3 yolu! Yatmadan önce buraya vazelin sürün

Uyurken güzelleşmenin 3 yoluna hemen bakalım.
Saç maskesi: Mağazadan satın aldığınız bir saç maskesi uygulayın. Kuru veya yıpranmış saçlarınız varsa, saç maskesi uygulayarak uyurken onu yenileyebilirsiniz. Çoğu, ertesi sabah saçınızı yıkamanızı isteyecektir, bu yüzden yıkamak için zamanınız olduğundan emin olun. Ürünleri saçınızda tutmak için bir havluya veya bir tişörte sarabilirsiniz.
Evde maske: Pahalı bir saç maskesine para vermek istemiyorsanı kendi maskenizi yapabilirsiniz. İnternette çeşitli tarifler bulabilirsiniz, ancak bazı yaygın nemlendirici bileşenler şunları içerir:
Avokado
mayonez
Zeytin yağı
Çiğ yumurta
Shea yağı
Aloe Vera
yoğurt
Kabak
Muz
Hindistancevizi yağı
Süt
Dalgalı saçlar yapın: Sabah güzel dalgalarla uyanmak için, uyumadan önce saçlarınızı küçük örgüler halinde tutturmayı deneyin. Sabah saçınızı açın, gerekirse biraz şekillendirici ürün uygulayın.
Saç tipinize bağlı olarak, dalgayı tutmasına yardımcı olmak için hafif bir saç spreyi de uygulayabilirsiniz.
Elektriklenmeyi önleyin: Ne tür bir saça sahip olursanız olun, sabah kalktığınızda saçlarınız elektriklenebilir.
Bu yüzden ipek bir yastık kılıfı üzerinde uyumayı deneyin. Pamuklu bir yastık kılıfından çok daha az sürtünme yaratır, bu da daha az kıvrılma anlamına gelir.
Yüzünü temiz tut: Geceleri cildiniz için yapabileceğiniz en önemli şey yıkamaktır. Cildinizdeki tüm kir ve makyajı temizlemek cildinizin yenilenmesine izin verecek ve kırılmaları önleyecektir.
Sırt üstü uyuyun: Yüzünüz ve yastık kılıfınız arasındaki sürtünme kırışıklıkların gelişmesine neden olabilir, bu nedenle sırt üstü uyumaya çalışın.
Bu şekilde uyuyamıyorsanız, ipek veya satenden yapılmış bir yastık kılıfına geçmeyi deneyin. Bu malzemeler daha az sürtünme yaratarak kırışıklık riskinizi azaltır.
İki yastıkla uyuyun: Bazı insanların gözleri, iyi bir gece uykusu almış olsalar bile, sabahları şişebilir. Bunun nedeni sıvı birikmesi olabilir, bu nedenle uyurken başınızı hafifçe kaldırarak bunu önleyin. İki yastık koyarak uyuyabilirsiniz.
Göz kremi kullanın: Gözünüzün altındaki şişkinlik veya koyu halkalardan endişe duyuyorsanız, yatmadan önce bol miktarda göz kremi sürerek onları yatıştırın.
Nemlendirin: Sağlıklı görünen nemli bir cilt için, yatmadan önce cildinize bol miktarda nemlendirici sürdüğünüzden emin olun. Bu özellikle kışın önemlidir.
Yüz nemlendirmesi için gözeneklerinizi tıkamayacak bir ürün kullanın.
Koyu lekeler veya kırışıklıklar gibi başka cilt sorunlarınız varsa, cildinizi ihtiyaç duyduğu nemle beslerken özellikle bunlarla baş etmek için formüle edilmiş gece kremleri bulabilirsiniz.
Ayakları nemlendirmek için bol miktarda losyon veya vazelin uygulayın, ardından ayaklarınıza peluş çoraplar giyin.
Sivilceler için: Akneye eğilimli bir cildiniz varsa, salisilik asit içeren bir akne kremi ile her gece uygulayarak lekelere neden olan bakterilerle savaşın.
İnatçı lekeler için yatmadan önce kil maskesi uygulamayı deneyin.
Daha doğal bir tedavi için yatmadan önce yüzünüze tarçın ve bal karışımı sürmeyi deneyin.
Tırnak etlerinizi yenileyin: Hoş olmayan, kaba tırnak etlerinin görünümünü yumuşatmak ve en aza indirmek için mağazadan satın alınan kütikül yağları veya merhemleri uygulayabilirsiniz.
Ya da geceleri tırnaklarınızın yatağına vazelin sürebilirsiniz. Daha iyi sonuç için bir çift eldiven giyebilirsiniz.
Kirpik bakımı: Sağlıklı, uzun kirpikler istiyorsanız, her gece yatmadan önce üzerlerine bir miktar Hint yağı sürün.
Dişlerinizi beyazlatın: Normalde yaptığınız gibi dişlerinizi fırçaladıktan sonra, diş fırçanızı biraz karbonat içine daldırın ve tekrar fırçalayın. Ağzınızı çalkalamayın. [16]
Bunu haftada bir defadan fazla yapmayın yoksa dişlerinize zarar verebilirsiniz!
Bunu günün herhangi bir saatinde yapabilirsiniz, ancak uygulamadan sonra en az bir saat boyunca herhangi bir şey yemekten veya içmekten kaçınmalısınız, bu da yatma zamanını ideal kılar.
Okuyucu Yorumları 0 yorum