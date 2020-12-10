Uyurken güzelleşmenin 3 yolu! Yatmadan önce buraya vazelin sürün

Uyurken güzelleşmenin 3 yoluna hemen bakalım. DAHA GÜZEL SAÇLAR İÇİN Saç maskesi: Mağazadan satın aldığınız bir saç maskesi uygulayın. Kuru veya yıpranmış saçlarınız varsa, saç maskesi uygulayarak uyurken onu yenileyebilirsiniz. Çoğu, ertesi sabah saçınızı yıkamanızı isteyecektir, bu yüzden yıkamak için zamanınız olduğundan emin olun. Ürünleri saçınızda tutmak için bir havluya veya bir tişörte sarabilirsiniz.

Evde maske: Pahalı bir saç maskesine para vermek istemiyorsanı kendi maskenizi yapabilirsiniz. İnternette çeşitli tarifler bulabilirsiniz, ancak bazı yaygın nemlendirici bileşenler şunları içerir: Avokado

mayonez

Zeytin yağı

Çiğ yumurta

Shea yağı

Aloe Vera

yoğurt

Kabak

Muz

Hindistancevizi yağı

Süt Dalgalı saçlar yapın: Sabah güzel dalgalarla uyanmak için, uyumadan önce saçlarınızı küçük örgüler halinde tutturmayı deneyin. Sabah saçınızı açın, gerekirse biraz şekillendirici ürün uygulayın.

Saç tipinize bağlı olarak, dalgayı tutmasına yardımcı olmak için hafif bir saç spreyi de uygulayabilirsiniz. Elektriklenmeyi önleyin: Ne tür bir saça sahip olursanız olun, sabah kalktığınızda saçlarınız elektriklenebilir.

Bu yüzden ipek bir yastık kılıfı üzerinde uyumayı deneyin. Pamuklu bir yastık kılıfından çok daha az sürtünme yaratır, bu da daha az kıvrılma anlamına gelir.

DAHA İYİ BİR CİLT İÇİN Yüzünü temiz tut: Geceleri cildiniz için yapabileceğiniz en önemli şey yıkamaktır. Cildinizdeki tüm kir ve makyajı temizlemek cildinizin yenilenmesine izin verecek ve kırılmaları önleyecektir. Sırt üstü uyuyun: Yüzünüz ve yastık kılıfınız arasındaki sürtünme kırışıklıkların gelişmesine neden olabilir, bu nedenle sırt üstü uyumaya çalışın.

Bu şekilde uyuyamıyorsanız, ipek veya satenden yapılmış bir yastık kılıfına geçmeyi deneyin. Bu malzemeler daha az sürtünme yaratarak kırışıklık riskinizi azaltır. İki yastıkla uyuyun: Bazı insanların gözleri, iyi bir gece uykusu almış olsalar bile, sabahları şişebilir. Bunun nedeni sıvı birikmesi olabilir, bu nedenle uyurken başınızı hafifçe kaldırarak bunu önleyin. İki yastık koyarak uyuyabilirsiniz. Göz kremi kullanın: Gözünüzün altındaki şişkinlik veya koyu halkalardan endişe duyuyorsanız, yatmadan önce bol miktarda göz kremi sürerek onları yatıştırın. Nemlendirin: Sağlıklı görünen nemli bir cilt için, yatmadan önce cildinize bol miktarda nemlendirici sürdüğünüzden emin olun. Bu özellikle kışın önemlidir.

Yüz nemlendirmesi için gözeneklerinizi tıkamayacak bir ürün kullanın.

Koyu lekeler veya kırışıklıklar gibi başka cilt sorunlarınız varsa, cildinizi ihtiyaç duyduğu nemle beslerken özellikle bunlarla baş etmek için formüle edilmiş gece kremleri bulabilirsiniz.

Ayakları nemlendirmek için bol miktarda losyon veya vazelin uygulayın, ardından ayaklarınıza peluş çoraplar giyin.