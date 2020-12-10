KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Uyurken güzelleşmenin 3 yolu! Yatmadan önce buraya vazelin sürün

Uyurken güzelleşmenin 3 yolu! Yatmadan önce buraya vazelin sürün

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

En iyi şekilde görünmek ve hissetmek istiyorsanız iyi bir gece uykusu şart. Yeterince uyuduğunuzdan emin olmanın yanı sıra, güzelliğinizi en üst düzeye çıkarmak için yapabileceğiniz birçok şey var. Vücudunuz siz uyurken kendini yeniler ve daha iyi görünen bir cilt, saç ve daha fazlasını elde etmek için doğal süreçlerinden yararlanabilirsiniz! Hatta uyurken saçınızı şekillendirmenin bazı kolay yolları da var.

Uyurken güzelleşmenin 3 yolu! Yatmadan önce buraya vazelin sürün

Uyurken güzelleşmenin 3 yoluna hemen bakalım.

DAHA GÜZEL SAÇLAR İÇİN

Saç maskesi: Mağazadan satın aldığınız bir saç maskesi uygulayın. Kuru veya yıpranmış saçlarınız varsa, saç maskesi uygulayarak uyurken onu yenileyebilirsiniz. Çoğu, ertesi sabah saçınızı yıkamanızı isteyecektir, bu yüzden yıkamak için zamanınız olduğundan emin olun. Ürünleri saçınızda tutmak için bir havluya veya bir tişörte sarabilirsiniz.
Evde maske: Pahalı bir saç maskesine para vermek istemiyorsanı kendi maskenizi yapabilirsiniz. İnternette çeşitli tarifler bulabilirsiniz, ancak bazı yaygın nemlendirici bileşenler şunları içerir:

Avokado
mayonez
Zeytin yağı
Çiğ yumurta
Shea yağı
Aloe Vera
yoğurt
Kabak
Muz
Hindistancevizi yağı
Süt

Dalgalı saçlar yapın: Sabah güzel dalgalarla uyanmak için, uyumadan önce saçlarınızı küçük örgüler halinde tutturmayı deneyin. Sabah saçınızı açın, gerekirse biraz şekillendirici ürün uygulayın.
Saç tipinize bağlı olarak, dalgayı tutmasına yardımcı olmak için hafif bir saç spreyi de uygulayabilirsiniz.

Elektriklenmeyi önleyin: Ne tür bir saça sahip olursanız olun, sabah kalktığınızda saçlarınız elektriklenebilir.
Bu yüzden ipek bir yastık kılıfı üzerinde uyumayı deneyin. Pamuklu bir yastık kılıfından çok daha az sürtünme yaratır, bu da daha az kıvrılma anlamına gelir.

DAHA İYİ BİR CİLT İÇİN

Yüzünü temiz tut: Geceleri cildiniz için yapabileceğiniz en önemli şey yıkamaktır. Cildinizdeki tüm kir ve makyajı temizlemek cildinizin yenilenmesine izin verecek ve kırılmaları önleyecektir.

Sırt üstü uyuyun: Yüzünüz ve yastık kılıfınız arasındaki sürtünme kırışıklıkların gelişmesine neden olabilir, bu nedenle sırt üstü uyumaya çalışın.
Bu şekilde uyuyamıyorsanız, ipek veya satenden yapılmış bir yastık kılıfına geçmeyi deneyin. Bu malzemeler daha az sürtünme yaratarak kırışıklık riskinizi azaltır.

İki yastıkla uyuyun: Bazı insanların gözleri, iyi bir gece uykusu almış olsalar bile, sabahları şişebilir. Bunun nedeni sıvı birikmesi olabilir, bu nedenle uyurken başınızı hafifçe kaldırarak bunu önleyin. İki yastık koyarak uyuyabilirsiniz.

Göz kremi kullanın: Gözünüzün altındaki şişkinlik veya koyu halkalardan endişe duyuyorsanız, yatmadan önce bol miktarda göz kremi sürerek onları yatıştırın.

Nemlendirin: Sağlıklı görünen nemli bir cilt için, yatmadan önce cildinize bol miktarda nemlendirici sürdüğünüzden emin olun. Bu özellikle kışın önemlidir.
Yüz nemlendirmesi için gözeneklerinizi tıkamayacak bir ürün kullanın.
Koyu lekeler veya kırışıklıklar gibi başka cilt sorunlarınız varsa, cildinizi ihtiyaç duyduğu nemle beslerken özellikle bunlarla baş etmek için formüle edilmiş gece kremleri bulabilirsiniz.
Ayakları nemlendirmek için bol miktarda losyon veya vazelin uygulayın, ardından ayaklarınıza peluş çoraplar giyin.

Sivilceler için: Akneye eğilimli bir cildiniz varsa, salisilik asit içeren bir akne kremi ile her gece uygulayarak lekelere neden olan bakterilerle savaşın.
İnatçı lekeler için yatmadan önce kil maskesi uygulamayı deneyin.
Daha doğal bir tedavi için yatmadan önce yüzünüze tarçın ve bal karışımı sürmeyi deneyin.

DİĞER GÜZELLİK FAYDALARINDAN YARARLANIN

Tırnak etlerinizi yenileyin: Hoş olmayan, kaba tırnak etlerinin görünümünü yumuşatmak ve en aza indirmek için mağazadan satın alınan kütikül yağları veya merhemleri uygulayabilirsiniz.
Ya da geceleri tırnaklarınızın yatağına vazelin sürebilirsiniz. Daha iyi sonuç için bir çift eldiven giyebilirsiniz.

Kirpik bakımı: Sağlıklı, uzun kirpikler istiyorsanız, her gece yatmadan önce üzerlerine bir miktar Hint yağı sürün.

Dişlerinizi beyazlatın: Normalde yaptığınız gibi dişlerinizi fırçaladıktan sonra, diş fırçanızı biraz karbonat içine daldırın ve tekrar fırçalayın. Ağzınızı çalkalamayın. [16]
Bunu haftada bir defadan fazla yapmayın yoksa dişlerinize zarar verebilirsiniz!
Bunu günün herhangi bir saatinde yapabilirsiniz, ancak uygulamadan sonra en az bir saat boyunca herhangi bir şey yemekten veya içmekten kaçınmalısınız, bu da yatma zamanını ideal kılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı! Kısıtlamaya uymayan gençler bakın nasıl yakalandı!
Kleopatra'nın güzellik ilacıydı! Kleopatra'nın güzellik ilacıydı!
19 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumları!19 Ekim 2020 Pazartesi günlük burç yorumları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler
Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler
Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'
Hakaretler havada uçuştu! 'S..tirsin gitsin'
Hiç denemeden aldı, karşılaştığı gerçek utandırdı!
Hiç denemeden aldı, karşılaştığı gerçek utandırdı!
Fırın kapağındaki o iğrenç yağ lekeleri hemen çıkacak!
Fırın kapağındaki o iğrenç yağ lekeleri hemen çıkacak!
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Sırtım ağrıyor diye doktora gitti doğum yaptı
Sırtım ağrıyor diye doktora gitti doğum yaptı
İlginizi Çekebilir
Fotoğrafın ardındaki gerçek!
Fotoğrafın ardındaki gerçek!
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
Libidoyu artırmanın sırrı: Cinsel organı güneşe tutmak!
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
İçi dışı bir! 'Ailemin yanında giyemem'
'Umurumda değilsiniz' dedi ve paylaştı
'Umurumda değilsiniz' dedi ve paylaştı
Sosyal medyadan paylaştı! Böyle seslendi: Utanmayın
Sosyal medyadan paylaştı! Böyle seslendi: Utanmayın
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Geçer diye ihmal etmeyin! Saçtaki bu sorun...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kleopatra'nın güzellik ilacıydı! Hint yağı hangi sorunu çözmüyor ki?
Kleopatra'nın güzellik ilacıydı!
2020'de modaydı ama bu kıyafetlerden artık kurtulun! Transparan da yok...
'Yatak odasından toplantı odasına geçmemeliydi!'
İnternetten sipariş etti, karşılaştığı gerçek utandırdı!
Hiç denemeden aldı, karşılaştığı gerçek utandırdı!
Ünlü oyuncu kusursuz cilt sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Ünlü oyuncu sırrını buna bağlıyor! 'Asla yıkamıyorum'
Önce estetiğe şimdi de doğal görünüme para harcıyor! 17 yaşından beri...
17 yaşında yaptırmıştı, şimdi kurtulmak için...
Dünyanın en iyi kalçası seçildi, Kim Kardashian'ı solladı
En iyi kalça onda! Kim Kardashian'ı solladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.