Uyuşturucu almaya gelenler karantinada mahsur kaldı

Turizm kenti Antalya'da Yeşildere ve Gebizli mahallelerinden oluşan, adı uyuşturucuyla anılan Zeytinköy semtinde geçen hafta koronavirüs vakası tespit edildi.

Dalaman Cezaevi'nden tahliye olan bir mahkum, Zeytinköy semtindeki evinde havai fişekle karşılanmış, birkaç gün sonra da davullu zurnalı nişan töreni yapmıştı. Bölgede 35 kişinin Covid-19 testi pozitif çıkınca iki mahallenin de karantinaya alınması kararlaştırılmıştı.

Sınırları kontrol altına alınarak görevli personel harici giriş ve çıkışlara kapatılan semtte, hastalarla teması olanların 14 gün süreyle ev karantinasına alınmasına ve tespit edilecek yeni temaslılara da aynı tedbirin uygulanmasına karar verildi.