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Uyuşturucu bağımlısı yaşadığı evi yakıp ortadan kayboldu

07.12.2021 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu bağımlısı şahıs, evini yakarak kayıplara karıştı. Yaşadığı evi ateşe veren şahsın uzaklaşmasının ardından yangını fark eden bölge sakinleri, ekiplere haber verdi. Şahsın yaşadığı yeri kendi elleriyle yaktığını gören vatandaşlar, yaşananları hem şaşkınlıkla hem de korku ile izledi. Yangın, ekipler sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Uyuşturucu bağımlısı yaşadığı evi yakıp ortadan kayboldu

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1954 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yaşayan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen Muzaffer Ç., yaşadığı evi ateşe verdi. Şahıs, daha sonra evden çıkarak kayıplara karıştı. Evin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü.

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EVDE KİMSENİN OLMADIĞI ANLAŞILDI

Yangın sırasında evde başka kimsenin olmaması rahat bir nefes aldırdı. Olay yeri inceleme ekipleri, yangının çıktığı evde inceleme yaparken, polis ekipleri evi yakıp kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

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