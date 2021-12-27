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  4. Uyuşturucu komasına giren adamın cansız bedeni otomobilin altından çıktı

Uyuşturucu komasına giren adamın cansız bedeni otomobilin altından çıktı

27.12.2021 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir otomobilin altında hareketsiz halde yatarken bulunan 29 yaşındaki Fatih Uzen'in aşırı dozda uyuşturucu aldığı ortaya çıktı. Sabah saatlerinde ailesi ile tartıştıktan sonra evden ayrıldığı anlaşılan Uzen'in otomobilin altına uyumak için girmiş olabileceği düşünülüyor.

Uyuşturucu komasına giren adamın cansız bedeni otomobilin altından çıktı

Bandırma ilçesi 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi’nde park halinde otomobilin altında hareketsiz yatan erkeği görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hırsızlık suçundan sabıkalı ve madde bağımlısı Fatih Uzen olduğu belirlenen bu kişinin öldüğü saptandı. 4 ay önce cezaevinden tahliye olan Fatih Uzen'in, sabah saatlerinde ailesi ile tartışarak evden ayrıldığı tespit edildi.

UYUMAK İÇİN GİRDİĞİ İDDİASI

Uzen’in, uyuşturucu madde aldıktan sonra uyumak için park halindeki otomobilin altına girdiği ve uyuşturucu komasından öldüğü üzerinde duruluyor.

Bekar olan Fatih Uzen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’nun morguna gönderildi.

DHA

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Balıkesir Bandırma
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