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Uyuşturucu kuryesi kedi gardiyanlara yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 00:05 | Son Güncelleme

Rusya’da bir kedinin uyuşturucu taşıdığının ihbarını alan cezaevi gardiyanları kediyi cezaevine girmeye çalışırken yakaladı.Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevinin güvenlik birimlerine bir kedinin uyuşturucu taşıdığı ihbarı geldi.

Rusya’da bir kedinin uyuşturucu taşıdığının ihbarını alan cezaevi gardiyanları kediyi cezaevine girmeye çalışırken yakaladı.
Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’ndeki bir cezaevinin güvenlik birimlerine bir kedinin uyuşturucu taşıdığı ihbarı geldi. Bunun üzerine cezaevi gardiyanları çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Bir kedinin cezaevi kapısından girdiğini gören gardiyanlar kediyi yakalamak için büyük çaba sarf etti. Yakalanan kedi polislere teslim edildi. Tataristan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gardiyanların kediyi yakaladığı ayrıca kedinin tasmasında uyuşturucu maddelerin olduğu belirtildi.
Kedinin üzerinde taşıdığı uyuşturucu maddeler hakkında inceleme başlatılırken bu uyuşturucu maddelerin kimler tarafından gönderildiği ve cezaevindeki alıcılarının kim olduğu yönünde soruşturma başlatıldı. Birçok mahkumun sorgusu alınırken kedinin de gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

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