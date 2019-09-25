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Uyuşturucu sanığı: Kaybetmemek için belime sardım

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2019 14:11 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de beline sardığı pakette uyuşturucu ile yakalanan Esat Y.

Uyuşturucu sanığı: Kaybetmemek için belime sardım

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de beline sardığı pakette uyuşturucu ile yakalanan Esat Y. ile kuzeni Bayram A.'nın tutuklu yargılanmasına başlandı. Esat Y., "İran uyruklu Ferhat, bana paketin değerli olduğunu söyleyince, 'kaybetmeyeyim' diye belime sardım. Paketin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Uyuşturucu olduğunu bilseydim, bağlamazdım" dedi.
Polis ekipleri, geçen 30 Mayıs'ta İstanbul'dan kente otobüsle gelen inşaat işçisi Esat Y.'nin (39) üzerinde ihbar üzerine arama yaptı. Esat Y.'nin bel kısmına sarılı bir şekilde bağlanmış 490 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin ifadesi doğrultusunda Bayram A. da (37) gözaltına alındı. İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan sanıklar, ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Sanıklarda Esat Y. savunmasında, beline sardığı pakette uyuşturucu olduğunu bilmediğini iddia ederek, "'Değerli eşya' denince bizim oralarda altın gibi ziynet eşyaları bele sarılarak, taşınır. İstanbul’da İran uyruklu Ferhat ismindeki kişi de bana paketin değerli olduğunu söyleyince, 'kaybetmeyeyim' diye belime sardım. Paketin içinde ne olduğunu bilmiyordum. Uyuşturucu olduğunu bilseydim, bağlamazdım" dedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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