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Uyuşturucu ticareti iddiasına adli kontrol

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 16:42 | Son Güncelleme

Samsun’da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Uyuşturucu ticareti iddiasına adli kontrol

Samsun’da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan bilgiler doğrultusunda Atakum ilçesi Körfez Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 163 adet sentetik ecza ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayda ilgili gözaltına alınan A.S.(31) "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.S. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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