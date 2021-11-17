Uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin aracından 7 bin adet hap çıktı

Alınan bilgiye göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik çalışma sonucunda C.Ö, N.C.Ö. ve B.M.Y'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polis ekipleri 3 şüpheliyi Sanatoryum Caddesi'nde uyuşturucu ticareti yaptıkları esnada suçüstü yakaladı.

ARAÇTAN 7 BİN ADET HAP ÇIKTI

Gözaltına alınan zanlıların aracında yapılan aramada 7 bin uyuşturucu hap yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İHA

