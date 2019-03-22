Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan bir şahıs 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde "uyuşturucu ticareti" yaptığı iddiasıyla Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin takibi sonucu, bonzai sattığı tespit edilen ve uyuşturucu ticareti suçundan 2017 Kasım ayında tutuklanan Ç.G. (25) hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Hakim karşısına çıkan ve suçlamaları kabul etmeyen Ç.G., "uyuşturucu ticareti" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliyesine karar verildi.

