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Uyuşturucudan ölüme sebebiyetten 1 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 16:42 | Son Güncelleme

Samsun’da bir gencin uyuşturucudan ölümüyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak’ta metruk bir binada 5 gün önce meydana geldi.

Uyuşturucudan ölüme sebebiyetten 1 tutuklama

Samsun’da bir gencin uyuşturucudan ölümüyle ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Reşadiye Mahallesi Sel Sokak’ta metruk bir binada 5 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki Hacı Ali Bahar, metruk binada kullandığı uyuşturucudan öldü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hayatını kaybeden Hacı Ali Bahar’a uyuşturucu maddeyi temin ettikleri ve uyuşturucu madde kullanması için yer ve imkan sağladıklarını tespit etikleri S.A.C., S.A.G. ve E.G.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 kişi "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. S.A.G. ve E.G. savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakılırken, S.A.C. ise tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Uyuşturucudan ölüme sebebiyetten 1 tutuklama

Uyuşturucudan ölüme sebebiyetten 1 tutuklama

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