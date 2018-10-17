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Uyuşturucuyu minibüsün motor kapağına gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 09:18 | Son Güncelleme

Van'da minibüsün motor kapağı ve kapı içine gizlenmiş 49 kilo 925 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı

Van'ın İpekyolu ilçesinde, bir minibüste yapılan aramada 49 kilo 925 gram eroin bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Vali Mithatbey Mahallesi Kışla yolunda şüphe üzerine durdurdukları M.P'nin kullandığı minibüste arama yaptı.

Narkotik köpeği "Alfa"nın da kullanıldığı aramada, minibüsün motor kapağı ve kapı içlerine gizlenmiş 99 pakette 49 kilo 925 gram eroin ele geçirildi.

Sürücü M.P. gözaltına alındı.

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ipekyolu minibüs uyuşturucu uyuşturucu operasyonu Van

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