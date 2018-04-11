Uyuyamıyor musun? O zaman bir çay demle!

İlk önce neden uyuyamıyorsun onu düşünmelisin. Karnın veya başın mı ağrıyor? Yoksa aşırı stresli misin? Yoksa depresyonda mısın? Bu maddeler uzar gider, yani anlayacağın uykusuzluğuna sebep fiziksel veya ruhsal olarak pek çok etmen mevcuttur. Biz ilk olarak buna neden olan etmeni düşünmeliyiz ve daha sonra ona göre ilaçlarla veya besinlerle ve bitkilerle yola devam etmeliyiz.

Akşam saatlerinde içilen kahve uykumuzu kaçırıyor ve uykuya geçiş süremizi uzatıyor. Bu durumu yediden yetmişe hepimiz biliyoruz. Bunun sebebi içeriğindeki kafeinden kaynaklıdır. Bizim uykumuzu açan içecekler varsa uykuya dalmamızı kolaylaştıranı neden olmasın. Gelin onlara daha detaylı bakalım.

KEDİOTU

Uyku problemi denilince akla ilk gelen bitkilerden ilk üçe girebilir bence. Özellikle stres, depresyon gibi sebeplerden dolayı uykusuz kalan kişiler için oldukça etkilidir. Fakat yapılan çalışmalarda uzun süre uyku problemi çeken kişilerde etkisinin olmadığı görülmüştür. Böyle durumlarda tıbbi tedavinin daha etkili olacağını göreceksiniz. Merkezi sinir sistemini etkileyerek, sakinlik sağladığından her akşam kullanılmaması önerilmektedir.