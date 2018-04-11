Uyuyamıyor musun? O zaman bir çay demle!

İlk önce neden uyuyamıyorsun onu düşünmelisin. Karnın veya başın mı ağrıyor? Yoksa aşırı stresli misin? Yoksa depresyonda mısın? Bu maddeler uzar gider, yani anlayacağın uykusuzluğuna sebep fiziksel veya ruhsal olarak pek çok etmen mevcuttur. Biz ilk olarak buna neden olan etmeni düşünmeliyiz ve daha sonra ona göre ilaçlarla veya besinlerle ve bitkilerle yola devam etmeliyiz.
Akşam saatlerinde içilen kahve uykumuzu kaçırıyor ve uykuya geçiş süremizi uzatıyor. Bu durumu yediden yetmişe hepimiz biliyoruz. Bunun sebebi içeriğindeki kafeinden kaynaklıdır. Bizim uykumuzu açan içecekler varsa uykuya dalmamızı kolaylaştıranı neden olmasın. Gelin onlara daha detaylı bakalım.
KEDİOTU
Uyku problemi denilince akla ilk gelen bitkilerden ilk üçe girebilir bence. Özellikle stres, depresyon gibi sebeplerden dolayı uykusuz kalan kişiler için oldukça etkilidir. Fakat yapılan çalışmalarda uzun süre uyku problemi çeken kişilerde etkisinin olmadığı görülmüştür. Böyle durumlarda tıbbi tedavinin daha etkili olacağını göreceksiniz. Merkezi sinir sistemini etkileyerek, sakinlik sağladığından her akşam kullanılmaması önerilmektedir.
SARI KANTARON
Yapılan çalışmalarda sarı kantaronun merkezi sinir sistemini etkilediği ve zihinsel bir rahatlama sağladığı belirtilirken bazı çalışmalarda bunun nedenin rahatlatıcı kokusundan kaynaklı olabileceği vurgulamaktadır. Yapılan başka bir çalışmada anksiyete bozukluğu nedeniyle uyku bozukluğu görülen kişilerde, sarı kantaronun olumlu etki ettiği görülmektedir. Fakat bu çalışmada da kokusundan kaynaklı olabileceği düşülmektedir. Yani sarı kantaron kokusunun bile rahatlama hissi vermekte ve uykuya geçişi hızlandırmaktadır.
PAPATYA
Gaz, şişlik gibi hazımsızlık problemleri için rahatlatmasının yanında güzel bir uyku çekmek isteyenlerinde kullanabileceği papatya ayrıca uyku kalitenizi de arttıracaktır. Sakinleştirici özelliği ile özellikle akşam saatlerinde içilen bir bardak papatyanın uykuya etkisini görmüş olacaksınız. Enfeksiyondan kaynaklı bir uykusuzluk probleminiz varsa papatya çayıyla gargara yapabilirsiniz.
NANE
Sinir sistemini etkileyerek vücutta gevşeme sağlar, böylece daha rahat bir uykuya da neden olur. Depresyondan kaynaklı uyku problemi çeken kişiler için etkisi bulunan nane, sinir sistemi üzerinde ki uyarıcı etkisinden kaynaklanmaktadır. Yapılan çalışmalarda, nane kokusunun bile sinir sistemini etkileyebileceği belirtilmektedir.
MELİSA OTU
Sinirleri yatıştırarak günün yorgunluğunu ve stresini azaltıp rahat bir uyku çekmenize neden olur. Migren veya başka nedenlerden kaynaklı baş ağrıları nedeniyle uyuyamıyorsanız da etkili olacak melisa otunu kullanırken miktarına da dikkat etmeniz önemlidir. Ayrıca adet sancılarından kaynaklı uykusuzluk problemlerinde de etkili olabileceği belirtilmektedir. 1 su bardağı kaynamış suya 1/2 çay kaşığı yeterli olup, demleyerek tüketebilirsiniz.
Burada ilk hedef neden uyuyamıyorsun onu bulmak, daha sonra ise ona uygun bir şekilde yola devam etmektir. Ama unutulmamalıdır ki bitkilerin kokusu bile bazı kişilerde rahatlama sağlamaktadır. Hamilelik veya emziklilik durumlarında özellikle dikkat edilmesi gereken bir konu olan bitkisel çaylarının kullanım miktarı da oldukça önemlidir. Bir şeyden fayda beklerken bize zararlarını doğurmasın.
Uzm. Dyt. Aslıhan Küçük
Beslenme ve Diyet Uzmanı
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