Uzaktan eğitim çocuklara nasıl anlatılmalı?

2019'un sonlarında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Corona Virüs nedeniyle, tüm dünya alarm halinde. Son olarak Türkiye'ye de bulaşan virüs sonrasında, okullar eğitime belirli bir süre ara verdi. 1 haftalık aranın ardından MEB 23 Mart Pazartesi itibariyle uzaktan eğitime başlanacağını açıkladı. Yani 2019-2020 Eğitim dönemi, ülkemizde yaşanan corona virüsü salgını nedeniyle uzaktan eğitim ile devam edecek. 16-23 Mart 2020 tarihleri arasında yaşanan tatil sonrasında 23 Mart 2020 Pazartesi günü eğitim kaldığı yerden devam edecek. Uzaktan Eğitim Nedir? Uzaktan eğitim, televizyondan yapılacak olan eğitimdir. Televizyonda yayınlanacak olan derslerin öğrenciler tarafından program dâhilinde izlenmesidir. Okullara gidilmeden, televizyon kanallarında ve internet üzerinden uygulanacak olan derslerin saatleri ve konuları belirlendi. Uzaktan eğitim verilecek kanalların frekans bilgileri, ilkokul, ortaokul ve lise için ayrı ayrı verildi. EBA sistemi oldukça yeni olduğu için, uzaktan eğitim ile okula devam edecek öğretmenler, öğrenciler ve velileri, EBA şifre alma işlemi, giriş ekranı ve EBA TV frekans bilgileri hakkındaki bütün bilgilendirmeler yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan hızlı bir çalışma ile uzaktan eğitim için gerekli hazırlıklar tamamlandı. Ancak uzaktan eğitimin verimli olması için teknik konuların yanında ailelerin sürece hazır olması çok daha büyük önem taşımaktadır. Okullara zorunlu olarak ara verildiği bu dönemde, uygulanan uzaktan eğitim programlarının tam olarak etkili olması için ebeveynlere büyük sorumluluklar düşüyor. Ebeveynlere Büyük Görevler Düşüyor Uzaktan öğrenim sürecinde öğrenciye verilen dijital platformlardaki sürecin sağlıklı ilerleme sorumluluğu ebeveynlerdedir. Uzaktan Öğrenme ortamının ev olması sebebiyle takip, kontrol ve geri bildirim yönetimi ailelerin denetiminde olmalıdır. Öncelikle ailelerin, sürece hakim olmaları ve planlamaları ona göre yapmaları gerekmektedir. Ebeveynler sürece ne kadar çok uyum sağlarlarsa çocuklarında uyumu o denli kolay olacaktır. Koronavirüs salgını, yetişkinleri olduğu kadar çocukları da kaygılandırıyor. Ev içinde öncelikle endişeli, kaygılı olan çocuklarla konuşmak, duygu ve düşüncelerini alarak kafalarına takılan soruları bildiğimiz kadarıyla cevaplayarak çocukları rahatlatmak, çocuklara kendilerini iyi hissettirecek sağlıklı bir ortam oluşturulmasını sağlamak önemlidir.

Zaman Çizelgesi Faydalı Olabilir Okul ortamından ve akranlarından da uzak kalan her yaştan çocuğun hem kaygısını yönetmek hem de uzaktan eğitime yönlendirerek, öğrenime devamını sağlamak ebeveynler açısından son derece önemlidir. Öncelikle ebeveynler çocuklarının zaman çizelgesi yapmasını sağlayarak işe başlayabilirler. Zamanı nasıl yöneteceğini çocuk bilerek sürece başlamalıdır. Ayrıca bu yönelim, zaman yönetimi becerilerini geliştirdiği gibi oto kontrol mekanizmasını güçlendirmesine yardımcı olacaktır. Hayatın her alanında önemli olan bu beceri, uzaktan öğrenim sürecinde öğrenci için bir fırsat olarak düşünülebilir. Çocuklar hangi saatlerde ne yapacağını bilirlerse ve sadece ders değil de diğer aktiviteleri de yapacağını görürse sürece daha çok motive olacaktır. Uyku ve Beslenme Düzenine Dikkat Edilmeli Çocuğun uyku ve beslenme düzeni de veli tarafından desteklenerek çocukla konuşarak oluşturulmalıdır. Çocuğun her gün aynı saatte uyuması ve aynı saatte uyanması sağlanmalıdır. Uyanır uyanmaz kıyafetlerini değiştirmeli, kahvaltısını yapmalı ve ders dinlemeye geçmelidir.