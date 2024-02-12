Uzay görevinden dönen ilk Türk Astronot Alper Gezeravcı Ankara’ya iniş yaptı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 21 günlük uzay görevinin ardından yurda döndü. Ax-3 ekibinin bir üyesi olarak Dragon kapsülüyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) giden Gezeravcı, görev süresi boyunca 13 bilimsel deneye imza attı. ISS’te olan görev süresinin sonunda Dragon kapsülüyle ABD’nin Florida eyaleti açıklarına inen Gezeravcı ve Ax-3 ekibi ile birlikte bir süre gözlem altında tutuldu.

TÜRKİYE'YE DÖNDÜ

Gözlem sürecinin ardından ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı’na ait uçakla Türkiye’ye gelen Gezeravcı için Esenboğa Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Gezeravcı’yı havalimanında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Uzay Ajansı Yusuf Kıraç, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve öğrenciler karşıladı.

Bakan Kacır karşılamanın ardından şu ifadeleri kullandı;

Gezeravcı bilim misyonunu başarıyla tamamladı. Uzayda 13 bilimsel deney başarıyla tamamlandı.

Ülkemizde bilime ve bilim insanlarımıza verdiğimiz değer ve sunduğumuz imkanı göstermek açısından da bu misyon oldukça kıymetlidir. Türkiye'nin bilimsel araştırmaları gerçekleştirme kapasitesini takip etmiş oldular.

Milli Uzay Programı kapsamındaki hedeflerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Bu araştırmaların devam etmesi için gerekli desteği sunacağız.

İkinci astronotunumuzun yakın zamanda yörünge altı bir uçuşta bilimsel deneyler gerçekleştirmesini sağlayacağız.

AR-Ge programları başlatacağız. Uzay limanı kurup, ay programını gerçekleştireceğiz.

Bölgesel konumlama ve zamanla programını gerçekleştirerek, teknolojik bağımsızlığımızı elde edeceğiz.

Karşılamanın ardından Gezeravcı’nın basın toplantısı gerçekleştiriyor;

Maneviyatı yüksek olan bir ülkenin içten samimi insanlarıyla Türk vatandaşlarıyla tekrar bir araya gelmek bu yolculuğun en güzel sonlanan kısmıydı. Ben görevin ilk başlangıç anından itibaren konulan hedef, bugüne kadar hayallerimizin sınırını teşkil eden gökyüzündeki gözümüzle görebildiğimiz sınırları bertaraf eden hedeflere erişebilmiş olmanın mutluluğu ile ülkeme döndüm.

Bu hedefin gerçekleştirilmesinde bana düşen sorumluluk ülkenin bugüne kadar bana sağlamış olduğu eğitimle, bana kazandırmış olduğu kabiliyetlerle ülkeme borçlu olduğum bütün bu imkanları seferber ederek gerçekleştirdiğimiz görevin gerisinde, görevin hazırlık sürecinde bugünlere kadar gelmesini sağlayan öncelikle ortaya koymuş olduğu güçlü irade ile Sayın Cumhurbaşkanımız, devletimizin bütün kurumları, görevin icrası sürecinde bir çarkın mükemmel işleyen dişlileri gibi hiçbir aksaklığa mahal vermeksizin hazırlık sürecini çok kolay hale getiren ve görevin icrasında hiçbir aksaklığa mahal vermeyecek şekilde bütün hazırlık sürecini yürüten Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız, Türkiye Uzay Ajansı'mız ve TÜBİTAK'ın değerli çalışanlarına minnettar olduğumu ifade etmek isterim.

Bu görev Türk astronot ve bilim misyonu adı altında gerçekleşti. Astronot olarak Türkiye'nin ilk astronotu olarak geleceğimizin teminatı az önce karşılaştığımız sevgili kardeşlerimize orada gerçekleştirdiğimiz her bir deneyi temsil eden birer bayrağı elden teslim ederek bundan sonra başlayan kutlu yolculuğumuzun bayrak değişimini gerçekleştirmiş olduk.

Sayın Bakanımızın da çok güçlü bir irade ile ifade ettiği şekilde bu sadece bir başlangıçtı. Bir yere varış hikayesi değildi. Devletimizin güçlü iradesini sadece burada bizler değil görevin icrası sırasında hazırlık yaptığımız yurt dışındaki farklı kurumların bileşenleri, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hazırlık sürecimizi gözlemleme imkanı bulmayan ama orada gerçekleştirdiğimiz deneyleri birebir bizle birlikte icra aşamasında vakıf olan ve hayranlıklarını yaptığımız işleri gönülden tebriklerini dile getiren insanların duygularıyla geriye döndüm.

Ülkemin bu alanda ortaya koymuş olduğu geçmişimizle bu noktada yapmış olduğumuz hiçbir görev olmamasına rağmen, ilk görevimizin başarıyla sonuçlanmasından dolayı en içten samimi tebriklerini dile getiren ve bu konuda attığımız adımın ataretin güçlülüğünü gözlemleyerek dile getiren insanların bize yüklemiş olduğu mutlulukla geri döndüm ülkeme. Ben ülkemin bu konuda atmış olduğu adımın ve geleceğe yönelik koymuş olduğu hedeflerin güçlü duruşu noktasında görevi icra eden bir kişi olarak değil Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak yurt dışındaki basın yayın kanallarında ülkemize ilişkin gurur verici ifadelerden ve yorumlardan almış olduğum ilk iznelimlerle müthiş bir şekilde gururlanmış bir şekilde ülkeme döndüm.

İnşallah bundan sonra çok daha büyük ataletle büyüyerek devam edecek. Çok daha ileri noktalara gidecek. Dünyanın bugüne kadar paylaşmış olduğu, bizim de ülke olarak fazlasıyla hak etmiş olduğumuz uzaydaki yerimizi bu ekosistemde fayda sağlayacak pay alacak şekilde adımların atılacağını çok kısa süre içinde göreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın bugüne kadar eksik olan tek şeyimiz damarlarımızda dolaşan asil kanın bize vermiş olduğu o yüksek potansiyeli sadece farkında olamayımışımızdı. Devletimizin attığı güçlü adımla özgüvenimizi ayağa kaldırdık.

Tüm vatandaşlarımıza her aileden birer ferdin bizimle birlikte oraya gittiğini hissettiğimi dile getiriyorum. Bu başarı bireysel bir başarı değil, bu başarı Türkiye'deki her hanenin içerisinden birer çocuğun başarısıdır.

Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır





