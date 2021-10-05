HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı

Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı

05.10.2021 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya, sinema tarihinde ilk kez uzayda film çekecek ekibi, Soyuz MS-19 aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi. "Vyzov" (Sınanma) adlı filmin yönetmeni Klim Şipenko ve 37 yaşındaki oyuncu Yuliya Peresild ile onlara eşlik eden kozmonot Anton Şkaplerov'u taşıyan uzay aracı, TSİ 11:55'te fırlatıldı.

Uzayda çekilecek ilk film için Rus ekip yola çıktı

Rusya, sinema tarihinde ilk kez uzayda film çekecek ekibi, Soyuz MS-19 aracı ile Kazakistan'ın Baykonur üssünden uzaya gönderdi.

"Vyzov" (Sınanma) adlı filmin yönetmeni Klim Şipenko ve 37 yaşındaki oyuncu Yuliya Peresild ile onlara eşlik eden kozmonot Anton Şkaplerov'u taşıyan uzay aracı, TSİ 11:55'te fırlatıldı.

"Uzayda çekilecek ilk uzun metrajlı kurgu filmin" çekimlerinin bir kısmı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) gerçekleştirilecek. Ekip, ISS'te 12 gün kalacak.

Film ekibinin 17 Ekim'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor.

Filmde, Peresild, bir kozmonotun hayatını kurtarmak için ISS'e seyahat eden bir doktoru canlandıracak. Kozmonotlar da filmde yer alacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Uzay, öncü ve her şeye rağmen hâlâ önde olduğumuz bir alan" dedi.

Rus basını da geniş yer verdiği filmle ilgili haberlerinde, dünyanın Rusya'yı izlediğini vurguladı.

Rusya, böylece uzayda ilk filmi çekme yarışında ABD'yi geride bırakmış oldu.

EPA

Amerikan Ulusal Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) daha önce ünlü aktör Tom Cruise'un bir Hollywood filmi için SpaceX roketiyle uzaya gönderileceğini duyurmuştu.

Tom Cruise, uzayda ilk filmi çekmek istiyordu.

Ancak Rusya'nın son adımı sonrası Cruise bunu başaramayacak.

Tom Cruise

Moskova ve Washington'un uzay rekabeti, Soğuk Savaş döneminin ayırt edici özelliklerinden biriydi.

Sovyetler Birliği, uzaya, 1957'de ilk uyduyu (Sputnik), 1961'de ilk astronotu (Yuri Gagarin) göndermişti.

ABD ise 1969'da Ay'a üç astronot göndererek uzay yarışında öne geçmişti.

Soğuk Savaş'ın son bulmasıyla koşullar değişti.

Kozmonotlar ve astronotlar yıllardır ISS'te iş birliği yapıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
İzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yediİzleyenler şoke oldu! Büyük timsah küçük olanı yedi
Uçakta korku dolu anlar! Bir anda alev aldıUçakta korku dolu anlar! Bir anda alev aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sigaraya bir zam daha! İşte yeni fiyatlar

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Sürpriz sonuç! Oyları artırdı, sırayı kaptı

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

Mustafa Keser Bülent Ersoy'u bombaladı! "Seni 'Diva' değil 'Divan' yaparlar"

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

3'üncü doz aşı ne zaman? Sağlık Bakanlığından flaş karar

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

Bahçeli'den İsmail Kahraman'a 'Anayasa' yanıtı

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

18 yaşındaki Aleyna bu notu bırakıp intihar etti! Şoke eden iddia

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Cacık yiyip ağız suyuyla gargara yaptı, ehliyeti kaptırdı

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Şantaj iddiası! Genç kız not bırakıp intihar etti

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Koronavirüs rehberi güncellendi! Karantina süreleri kısaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.