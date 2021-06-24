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Uzaylıların Dünya'yı gözlemleyebileceği 29 gezegen belirlendi

24.06.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gök bilimciler, akıllı yaşam formlarının, Dünya'yı gözlemlemesi için iyi birer konumda yer alan 29 gezegen tespit etti.

Uzaylıların Dünya'yı gözlemleyebileceği 29 gezegen belirlendi

The Guardian'daki habere göre, Cornell Üniversitesi astronomi profesörü Lisa Kaltenegger ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden astrofizikçi Jackie Faherty, hangi yıldız sistemlerinin Dünya geçişini gözlemlemede iyi bir konumda olduğunu bulmak için Avrupa Uzay Ajansının "Gaia" uydusundan elde edilen verilere göre hazırlanan yıldız konumları ve hareketleri kataloğuna başvurdu.

Kaltenegger ve Faherty, 326 ışık yılı içinde 5 bin yıl öncesinden 5 bin yıl sonrasına kadar herhangi bir zamanda Güneş'in etrafından geçerken Dünya'yı keşfedebilecekleri 2,034 yıldız sistemi belirledi.

29 GEZEGEN İYİ BİR KONUMDA

Kaltenegger, "Gezegenleri bulmamızın bir yolu, ev sahibi yıldızlarından gelen ışığın bir kısmını bloke etmeleridir." ifadesini kullandı.

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Bu yıldız sistemlerinde yer alan, yaşanabilir olduğu düşünülen 29 gezegenin, Dünya'yı keşfetmek ve radyo-televizyon yayınlarını dinlemek için iyi bir konumda olduğu tahmin ediliyor.

(AA)

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