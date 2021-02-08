HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı: Uzaylılar 2017 yılında bizi ziyaret etti!

Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı: Uzaylılar 2017 yılında bizi ziyaret etti!

08.02.2021 14:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı: Uzaylılar 2017 yılında bizi ziyaret etti!

ABD'deki Harvard Üniversitesi'nden profesör Avi Loeb, uzaylıların 2017 yılında Dünya'yı ziyaret ettiğini söyledi. Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı olan Loeb, gök taşı olduğu iddia edilen Oumuamua cisminin de aslında bir uzay aracından koptuğunu belirtti.

''Uzaylılar var mı?''... Bu soru, herkesin aklını kurcalıyor. Özellikle komplo teorisyenleri uzaylıların varlığı hakkında birçok teoriye sahip. Hatta bazıları uzaylıların ülkelerle anlaşmalar yaptığını dahi bu anlamda dile getiriyorlar. Ancak henüz uzaylıların varlığına veya onlarla temasa geçtiğimize dair net bir işaret yok. ABD'nin ünlü üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nde görev yapan Avi Loeb'e göre ise aslında beklenen işaret 2017 yılında verildi.

UZAYLILAR 2017 YILINDA DÜNYA'YA GELDİ

2018 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı olan Avi Loevb, uzaylıların 2017 yılında Dünya'yı ziyaret ettiği iddiasında bulundu. Loeb'in ''Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti'' adını taşıyan kitabındaki görüşlerine göre ise bilim insanları, uzaylıların ziyaretini görmezden geldi. Loeb'in bu görüşünün arkasında ise 2017 yılında tespit edilen ve 'Oumuamua' olarak adlandırılan bir nesne var.

Uzaylı

'OUMUAMUA UZAY ARACINDAN KOPTU'

Loeb, 2017 yılında tespit edilen ve Hawaii dilinde ''izci'' anlamına gelen 'Oumuamua'nın bir kuyruklu yıldız, bir hidrojen dağı ve bir gök taşı olduğunun iddia edildiğini belirterek, 'Oumuamua' cisminin aslında dünya dışı varlıklara ait bir uzay aracından koptuğunu ifade etti. Loeb ayrıca, Oumuamua'nın belirli özelliklerini açıklamaya çalışan bilim insanları olduğunun altını çizerek, ''Ancak bu cisim ile ilgili her zaman bilmediğimiz şeyler olabilir'' dedi.

BİR TEKNEYE BENZİYORDU

Avi Loeb, 2017'de gerçekleştiğini söylediğini uzaylı ziyaretine bir kez daha değinerek ziyaretin detaylarını paylaştı. Loeb'e göre 2017'deki ziyaret sırasında uzaylıların kullandıkları araç bir tekneye benziyordu ve hızlanmak için ise ışık kullanıyorlardı. Loeb'in paylaştığı en dikkate değer cümle ise şu oldu: ''Biz kendimizi eşsiz ve özel görüyoruz. Uzaylılara karşı yaklaşımımız mütevazı olmalı.''

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındıMutasyonlu virüs alarmı! Çok sayıda kişi pozitif çıktı, mahalle karantinaya alındı
Canları sıkılınca bunu yaptılarCanları sıkılınca bunu yaptılar
75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?75 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 75?

En Çok Okunan Haberler

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

İnternet aboneliğini iptal ettirdi, 1200 TL'si iade edildi

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Muharrem İnce CHP'den bugün istifa edecek

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın cezaevinden gönderdiği mektup 22 yıl sonra ortaya çıktı

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

Ozan Tufan'ın iptal edilen golüne ilginç benzetme

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

'Omurilik sarımsağı' yanıtıyla olay olan doktordan açıklama

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

Antalya'da şoke eden olay! Panelvan minibüsle drift atan maganda kamerada

Korku dolu anlar! Yaptığı hareketler şaşkına çevirdi

Canları sıkılan çocuklar kurdukları Survivor parkuruyla doyasıya eğlendi

Canları sıkılınca bunu yaptılar

Bir zamanlar saraylarda beslenen sultan tavuğunun fiyatı dudak uçuklatıyor

Bir zamanlar saraylarda besleniyordu! Fiyatı dudak uçuklatıyor

Boğaz kuruluğu nedeniyle doktora başvurdu, içinden kulaklık çıktı!

Boğaz kuruluğu ile doktora başvurdu, bakın içinden ne çıktı

Sürü halinde dolaşan köpeklerin saldırısına uğrayan kadın büyük korku yaşadı

Yolda yürürken büyük korku yaşadı

Annesinin doğum günü için ayı kostümü giyip Taksim'de dolaştı

İlginç anlar! Onu görenler şaştı kaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.