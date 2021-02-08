Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı: Uzaylılar 2017 yılında bizi ziyaret etti!

''Uzaylılar var mı?''... Bu soru, herkesin aklını kurcalıyor. Özellikle komplo teorisyenleri uzaylıların varlığı hakkında birçok teoriye sahip. Hatta bazıları uzaylıların ülkelerle anlaşmalar yaptığını dahi bu anlamda dile getiriyorlar. Ancak henüz uzaylıların varlığına veya onlarla temasa geçtiğimize dair net bir işaret yok. ABD'nin ünlü üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nde görev yapan Avi Loeb'e göre ise aslında beklenen işaret 2017 yılında verildi.

UZAYLILAR 2017 YILINDA DÜNYA'YA GELDİ

2018 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı olan Avi Loevb, uzaylıların 2017 yılında Dünya'yı ziyaret ettiği iddiasında bulundu. Loeb'in ''Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti'' adını taşıyan kitabındaki görüşlerine göre ise bilim insanları, uzaylıların ziyaretini görmezden geldi. Loeb'in bu görüşünün arkasında ise 2017 yılında tespit edilen ve 'Oumuamua' olarak adlandırılan bir nesne var.

'OUMUAMUA UZAY ARACINDAN KOPTU'

Loeb, 2017 yılında tespit edilen ve Hawaii dilinde ''izci'' anlamına gelen 'Oumuamua'nın bir kuyruklu yıldız, bir hidrojen dağı ve bir gök taşı olduğunun iddia edildiğini belirterek, 'Oumuamua' cisminin aslında dünya dışı varlıklara ait bir uzay aracından koptuğunu ifade etti. Loeb ayrıca, Oumuamua'nın belirli özelliklerini açıklamaya çalışan bilim insanları olduğunun altını çizerek, ''Ancak bu cisim ile ilgili her zaman bilmediğimiz şeyler olabilir'' dedi.