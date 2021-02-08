Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı: Uzaylılar 2017 yılında bizi ziyaret etti!

''Uzaylılar var mı?''... Bu soru, herkesin aklını kurcalıyor. Özellikle komplo teorisyenleri uzaylıların varlığı hakkında birçok teoriye sahip. Hatta bazıları uzaylıların ülkelerle anlaşmalar yaptığını dahi bu anlamda dile getiriyorlar. Ancak henüz uzaylıların varlığına veya onlarla temasa geçtiğimize dair net bir işaret yok. ABD'nin ünlü üniversitelerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nde görev yapan Avi Loeb'e göre ise aslında beklenen işaret 2017 yılında verildi.
2018 yılında hayatını kaybeden dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking'in çalışma arkadaşı olan Avi Loevb, uzaylıların 2017 yılında Dünya'yı ziyaret ettiği iddiasında bulundu. Loeb'in ''Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti'' adını taşıyan kitabındaki görüşlerine göre ise bilim insanları, uzaylıların ziyaretini görmezden geldi. Loeb'in bu görüşünün arkasında ise 2017 yılında tespit edilen ve 'Oumuamua' olarak adlandırılan bir nesne var.
Loeb, 2017 yılında tespit edilen ve Hawaii dilinde ''izci'' anlamına gelen 'Oumuamua'nın bir kuyruklu yıldız, bir hidrojen dağı ve bir gök taşı olduğunun iddia edildiğini belirterek, 'Oumuamua' cisminin aslında dünya dışı varlıklara ait bir uzay aracından koptuğunu ifade etti. Loeb ayrıca, Oumuamua'nın belirli özelliklerini açıklamaya çalışan bilim insanları olduğunun altını çizerek, ''Ancak bu cisim ile ilgili her zaman bilmediğimiz şeyler olabilir'' dedi.
Avi Loeb, 2017'de gerçekleştiğini söylediğini uzaylı ziyaretine bir kez daha değinerek ziyaretin detaylarını paylaştı. Loeb'e göre 2017'deki ziyaret sırasında uzaylıların kullandıkları araç bir tekneye benziyordu ve hızlanmak için ise ışık kullanıyorlardı. Loeb'in paylaştığı en dikkate değer cümle ise şu oldu: ''Biz kendimizi eşsiz ve özel görüyoruz. Uzaylılara karşı yaklaşımımız mütevazı olmalı.''