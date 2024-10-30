Uzaylıların kendisiyle irtibat kurduğunu dile getiren Daniel Sheehan yine dünya gündeminde! "Dünya'yı tamamen çöküşten kurtarmak için müdahalede bulunmanın eşiğinde"

Avukat Daniel Sheehan, 30 yıldan uzun bir süre önce kurulan ve ABD Hükümeti'nin tanımlanamayan uçan cisimler hakkındaki iddia edilen bilgilerinin yanı sıra dünya dışı yaşama dair kanıtları ve hatta evrenin başka yerlerindeki ileri teknolojiye dair bilgileri kamuoyuna açıklamayı amaçlayan The Disclosure Project adlı organizasyonda çalışıyor. Sık sık yaptığı açıklamalarla kamuoyunun gündemine yerleşen Sheehan, son olarak Julian Dorey podcast'inde uzaylıların Dünya'da ne isteyebileceği hakkındaki bir soruya yanıt verdi.

"PANİĞE SÜRÜKLEYEN BU"

Dünya liderlerinin gezegeni nükleer savaşa ve çevresel çöküşe sürüklediğini iddia eden Sheehan, "Uzaylıları paniğe sürükleyen bu. Uzaylılar gezegenimizin yaşam üretme kapasitesini korumak amacıyla dünya dışı bir medeniyetin olası müdahalesini kışkırtmanın eşiğindeler. Hem doğuda hem de batıda silah kapasitelerimizi kapatacak kadar agresif bir şekilde müdahale ederlerse, bu onların varlığını ortaya çıkaracaktır. Buna henüz hazır değiller" dedi.

"GÜÇ DENGELERİNİ DEĞİŞTİRMEK İSTEMİYORLAR"

Uzaylıların iktidardakileri ve gezegenin güç dinamiklerini değiştirmek istemediklerini, çünkü bunun potansiyel olarak onlara zarar verebileceğini çünkü burada sahip oldukları şeyleri sürdürmek istediklerini dile getiren Sheehan, "Uçakların olduğu bir üs var, gezegenin ücra köşelerindeki dağlarda da bunlardan bir kısmı var ve şu anda buradalar ve insanlığın durumundan son derece rahatsızlar" ifadelerini kullandı.