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Üzerine duvar yıkılan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 22:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, atıl durumdaki bina önünde oyun oynarken, devrilen duvarın altında kalan Suriyeli Ömer Musto (8), hayatını kaybetti.

Üzerine duvar yıkılan 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde Halfeti ilçesine bağlı kırsal Karaotlak Mahallesi'nde meydana geldi. Atıl durumdaki bir binada oynayan Ömer Musto, iddiaya göre bir anda yıkılan duvarın altında kalarak ağır yaralandı.

Çocuğun ağlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ömer Musto'nun cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Halfeti duvar

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