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Üzerine sıktı, ekmeği ısıtarak kanıtladı! 'Para harcamaya değer'

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Saç koruyucu spreylerin gerçekten işe yarayıp yaramadığını merak ediyorsanız bu saç tasarım uzmanının deneyine göz atmak isteyebilirsiniz.

Üzerine sıktı, ekmeği ısıtarak kanıtladı! 'Para harcamaya değer'

27 yaşındaki Bethany Honey, bir parça beyaz ekmeği kızartmadan önce koruyucu bir saç spreyiyle kapladı ancak spreyli taraf ısıdan etkilenmemiş görünüyor.

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Uzman, ekmeği işlenmiş ve işlem görmemiş saçlarla karşılaştırıyor ve deneyinin ne kadar önemli olduğunu kanıtladığını iddia ediyor ve şöyle konuşuyor: 'Gördüğünüz gibi sprey sıktığım taraf ekmek makinesinde kızarmadı. Bu spreyin önemini gösteriyor, böylece ısı insanların saçlarına zarar vermiyor veya yakmıyor. Kesinlikle para harcamaya değer.'

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