Uzm. Dr. Timur Yılmaz kimdir? Uzm. Dr. Timur Yılmaz kaç yaşında? Uzm. Dr. Timur Yılmaz nereli?

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Timur Yılmaz uzmanlığını da yine aynı üniversitede devam ettirmiştir.

Nöroloji Uzmanı olan Uzm. Dr. Timur Yılmaz uzmanlık eğitimlerine ; multiple, skleros, Alzheimer demans, inme, Epilepsi, Parkinson ve kas/sinir hastalıklarını eklemiştir. Bu polikliniklerde uzun süre hizmet vermiştir.

‘Sağlıklı daha başarılı daha mutlu ‘ bilincini benimseyerek "Bütüncül Tıp" alanında da kendini ve uzmanlığını geliştiren Uzm. Dr. Timur Yılmaz, 2019 yılında danışanlarıyla buluşmak üzere Antalya / Muratpaşa‘da Uzm. Dr. Timur Yılmaz Nöroloji Muayene Ofisini açmış olup, uzmanlık ve meslek hayatına orada devam etmektedir.