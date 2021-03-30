Uzm. Dr. Timur Yılmaz kimdir? Uzm. Dr. Timur Yılmaz kaç yaşında? Uzm. Dr. Timur Yılmaz nereli?

Nöroloji Uzmanı olan Uzm. Dr. Timur Yılmaz uzmanlık eğitimlerine ; multiple, skleros, Alzheimer demans, inme, Epilepsi, Parkinson ve kas/sinir hastalıklarını eklemiştir. Bu polikliniklerde uzun süre hizmet vermiştir.
‘Sağlıklı daha başarılı daha mutlu ‘ bilincini benimseyerek "Bütüncül Tıp" alanında da kendini ve uzmanlığını geliştiren Uzm. Dr. Timur Yılmaz, 2019 yılında danışanlarıyla buluşmak üzere Antalya / Muratpaşa‘da Uzm. Dr. Timur Yılmaz Nöroloji Muayene Ofisini açmış olup, uzmanlık ve meslek hayatına orada devam etmektedir.
Uzm. Dr. Timur Yılmaz, Bütüncül Tıp alanında kendini geliştirmiş ve uzmanlığını bu yönde ilerletmiştir. Kendisine ait bir sitesi bulunan Yılmaz, bu site üzerinden online randevular almakta ve çeşitli makaleler yayınlamaktadır.
Okuyucu Yorumları 0 yorum