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  4. Uzm. Dr. Timur Yılmaz kimdir? Uzm. Dr. Timur Yılmaz kaç yaşında? Uzm. Dr. Timur Yılmaz nereli?

Uzm. Dr. Timur Yılmaz kimdir? Uzm. Dr. Timur Yılmaz kaç yaşında? Uzm. Dr. Timur Yılmaz nereli?

30.03.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzm. Dr. Timur Yılmaz, bu sabah Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oldu. 1980 yılında Almanya’da doğan Dr. Timur Yılmaz, daha sonra Türkiye’ye dönerek eğitimine Antalya’da devam etmiştir. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Yılmaz, uzmanlığını da yine aynı üniversitede nöroloji alanında yapmıştır.

Uzm. Dr. Timur Yılmaz kimdir?

1980 yılında Almanya Düsseldorf şehrinde doğan Timur Yılmaz eğitimine, Antalya Akdeniz Koleji Fen Lisesinde devam etmiştir.
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Timur Yılmaz uzmanlığını da yine aynı üniversitede devam ettirmiştir.
Nöroloji Uzmanı olan Uzm. Dr. Timur Yılmaz uzmanlık eğitimlerine ; multiple, skleros, Alzheimer demans, inme, Epilepsi, Parkinson ve kas/sinir hastalıklarını eklemiştir. Bu polikliniklerde uzun süre hizmet vermiştir.
‘Sağlıklı daha başarılı daha mutlu ‘ bilincini benimseyerek "Bütüncül Tıp" alanında da kendini ve uzmanlığını geliştiren Uzm. Dr. Timur Yılmaz, 2019 yılında danışanlarıyla buluşmak üzere Antalya / Muratpaşa‘da Uzm. Dr. Timur Yılmaz Nöroloji Muayene Ofisini açmış olup, uzmanlık ve meslek hayatına orada devam etmektedir.

Uzm. Dr. Timur Yılmaz, Bütüncül Tıp alanında kendini geliştirmiş ve uzmanlığını bu yönde ilerletmiştir. Kendisine ait bir sitesi bulunan Yılmaz, bu site üzerinden online randevular almakta ve çeşitli makaleler yayınlamaktadır.

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