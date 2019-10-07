HABER

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Siirt’te kullandığı motosiklet ile kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Şişman memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.Siirt’te geçtiğimiz hafta sonu kullandığı motosikletin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Şişman’ın cenazesi memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine getirildi.

Siirt’te kullandığı motosiklet ile kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Şişman memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.
Siirt’te geçtiğimiz hafta sonu kullandığı motosikletin kamyona çarpması sonucu hayatını kaybeden Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Şişman’ın cenazesi memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesine getirildi. Uzman Çavuş Ferdi Şişman için baba ocağı Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Pınarcık Köyü’nde askeri tören düzenlendi. Kdz. Ereğli Müftüsü Recai Albayrak törene katılanlardan önce helallik aldı ardından cenaze namazını kıldırdı. Askerlerin omuzlarında aile kabristanına götürülen Şişman burada tekbirler ve dualarla toprağa verildi. Cenaze töreninde fenalaşan Uzman Çavuş’un bazı yakınları rahatsızlanınca 112 sağlık ekipleri müdahalede bulundu.
Törene Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Hüseyin Sami Uyar, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, Alaplı Belediye başkanı Nuri Tekin, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, vatandaşlar ve şahit yakınları katıldı.

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Son hali olay oldu! 'Aleyna Tilki gibi...'

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Fatih Portakal dün neden yayına çıkmadı?

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı! Arama çalışmaları sürüyor

İzmir'de facia! Arama çalışmaları sürüyor

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.