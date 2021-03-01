Uzman ellerden çıktığında senelerce dayanıyor... Organik makyaj yaptıracaksanız bunlara dikkat!

Organik makyaj, doğada bitki köklerinden elde edilen pigmentler, renklerdir. Organik makyajın en büyük özelliği sıfır alerji riski taşımasıdır. Organik makyajın kalma süresi 5-6 yıl kadardır.Bu süre zarfı içerisinde kötü renk değişimlerini görmeniz mümkün değildir. Kalıcılığının bu kadar uzun sürmesinin en büyük sebebi ise mikro renkler kullanıldığı için çok daha uzun kullanılmaktadır. Çok naturel ve fresh bir görüntü elde edilmektedir.
Günlük temposu çok yoğun olan insanlarda makyaj yapmak sabahları bir hayli zor oluyor. Organik makyaj ile gününüzü çok kalıcı ve fresh bir şekilde geçirebilirsiniz.
Organik makyaj kendi cihazı ve iğneleri ile uygulanmak zorundadır. Kendi boyası kullanılmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce lokal anestezik bir jel ile bölge uyuşturulur. Daha sonra kişinin yüz rengi analiz edilir. Sıcak veya soğuk renk kullanılacaksa ona göre karar verilir. Uygulamaya başlamadan önce mutlaka yüz şekli göze alınmalıdır. Oval, yuvarlak veya uzun şekillerde hangi şekli vereceğimiz çok önemlidir. Çünkü organik makyajda yaptığınız hatanın geri dönüşü çok zordur. Bu yüzden uzman kişilere yaptırılması mutlaka şarttır.
Organik makyajın faydalarından en önemlisi yüz simetrisinin ayarlanabiliyor olmasıdır. Mesela dudaklarda, kaşlarda, gözlerde bir asimetri varsa organik makyaj sayesinde iyi bir tasarım yapıp uzun yıllar boyunca kaş, göz ve dudağınızı kullanabiliyosunuz. En büyük avantajı da zaman kazanmanızdır. Çünkü her sabah makyaj yapmak kadınlarda bayağı bir külfet oluyor.
Özellikle alerji yapmıyor olması diğer makyaj malzemeleri ile kıyaslandığı zaman oldukça avantajlı konumda bulunuyor.
Organik makyaj uygularken özellikle kişiye gidip gitmemesi oldukça önemlidir. Ciddi anlamda iyi bir tasarım yapmak, yüz anatomisini iyi bilmek gerekir. Çünkü uygulamayı yaptıktan sonra geri dönüşü biraz zordur. Diğer kalıcı makyajlara benzemez kullanım süresi çok uzundur.
Organik kalıcı makyaj kesinlikle uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Yapılacak olan kişinin ten rengi ve saç rengi çok önemlidir. Çünkü yapılacak olan uygulama bu 2 renge göre baz alınmalıdır.
En önemlisi tasarımın çok iyi şekilde yapılmasıdır. Çünkü uzun yıllar kalacağı için geri dönüşü biraz zordur. Burada yapım esasında kullandığımız mikro iğnelerle, organik boyalarla (ki mikro organik boya olarak adlandırıyoruz) yapılır. İğneler tek kullanımlıktır.
Yapım aşamasında kullanılan mikro iğeneler sayesinde aci hissi azdır, fazla acı vermez.
Organik kalıcı makyaj herkese uygulanabilir ki yanık yüzlerde de rahatlıkla kullanabiliyoruz. Pigmentlerin tutuculuğu çok fazla olduğu için yanık yüzlerde yaptığımız birçok uygulamamız vardır. Bunun dışında kaşları ve kirpikleri dökülen kişilerde kaş efekti, kıl efekti vererek veya kirpik efekti vererek o bölgeye küçük renklendirmelerle oluşumlar yapıyoruz.
Kaşı ve kirpiği dökülen kişiler de küçük uygulamalarla kıl efekti verirken, dudakta daha çok asimetrik şekle sahip olanlar tercih etmektedir.
Organik makyajın en önemli özelliği çok doğal ve fresh durması, dudakta ki asimetriği tamamen çözüp daha olgun ve güzel görünümlü dudaklar elde edebilmenizi sağlamasıdır.
Allık daha çok tercih edilmekte; fakat allığın kalış süresi daha azdır. Bunun sebebi yüzeye çok fazla derin girilemeyip, küçük geçişlerle 1 - 2 yıllık allık uygulamalarının yapılmasıdır.
Ürünleri seçerken kişinin ten rengine uygun renkleri seçmesi önemlidir. Biz alternatifleri kişinin ten rengine göre sunuyoruz. Küçük tekrar silinebilir demolar yaparak kişiye şu rengi kullanırsanız size daha iyi gider veya gözünüzü şu renkte boyarsak gözünüz daha küçük veya daha büyük görünebilir şeklinde önerilerde bulunuyoruz.
Dikkat edlimesi gereken hususlar genelde bunlardır.
Organik makyajı silmek çok kolaydır; fakat çıkarma işlemi sırasında biraz acı verdiği için kişi biraz zorlanabilir. Bu yüzden çok doğru bir tasarım yapılmalıdır. Çünkü organik makyaj 5-6 sene kalmaktadır.
Temizleme işleminde organik malzemeler (bitki asitleri) kullanılmaktadır. Ciltte leke bırakmayan, tek uygulamada silinebilen malzemelerdir bunlar. Fakat kişi için biraz acı veren bir durumdur.
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