Uzman ellerden çıktığında senelerce dayanıyor... Organik makyaj yaptıracaksanız bunlara dikkat!

Organik makyaj, doğada bitki köklerinden elde edilen pigmentler, renklerdir. Organik makyajın en büyük özelliği sıfır alerji riski taşımasıdır. Organik makyajın kalma süresi 5-6 yıl kadardır.Bu süre zarfı içerisinde kötü renk değişimlerini görmeniz mümkün değildir. Kalıcılığının bu kadar uzun sürmesinin en büyük sebebi ise mikro renkler kullanıldığı için çok daha uzun kullanılmaktadır. Çok naturel ve fresh bir görüntü elde edilmektedir. Günlük temposu çok yoğun olan insanlarda makyaj yapmak sabahları bir hayli zor oluyor. Organik makyaj ile gününüzü çok kalıcı ve fresh bir şekilde geçirebilirsiniz. ORGANİK MAKYAJ NASIL UYGULANIR? Organik makyaj kendi cihazı ve iğneleri ile uygulanmak zorundadır. Kendi boyası kullanılmalıdır. Uygulamaya başlamadan önce lokal anestezik bir jel ile bölge uyuşturulur. Daha sonra kişinin yüz rengi analiz edilir. Sıcak veya soğuk renk kullanılacaksa ona göre karar verilir. Uygulamaya başlamadan önce mutlaka yüz şekli göze alınmalıdır. Oval, yuvarlak veya uzun şekillerde hangi şekli vereceğimiz çok önemlidir. Çünkü organik makyajda yaptığınız hatanın geri dönüşü çok zordur. Bu yüzden uzman kişilere yaptırılması mutlaka şarttır.

ORGANİK MAKYAJ FAYDALARI NELERDİR? Organik makyajın faydalarından en önemlisi yüz simetrisinin ayarlanabiliyor olmasıdır. Mesela dudaklarda, kaşlarda, gözlerde bir asimetri varsa organik makyaj sayesinde iyi bir tasarım yapıp uzun yıllar boyunca kaş, göz ve dudağınızı kullanabiliyosunuz. En büyük avantajı da zaman kazanmanızdır. Çünkü her sabah makyaj yapmak kadınlarda bayağı bir külfet oluyor. Özellikle alerji yapmıyor olması diğer makyaj malzemeleri ile kıyaslandığı zaman oldukça avantajlı konumda bulunuyor. ORGANİK MAKYAJ UYGULARKEN NELERE DİKKAT EDİLİR? Organik makyaj uygularken özellikle kişiye gidip gitmemesi oldukça önemlidir. Ciddi anlamda iyi bir tasarım yapmak, yüz anatomisini iyi bilmek gerekir. Çünkü uygulamayı yaptıktan sonra geri dönüşü biraz zordur. Diğer kalıcı makyajlara benzemez kullanım süresi çok uzundur. ORGANİK MAKYAJ NASIL YAPILIR? Organik kalıcı makyaj kesinlikle uzman kişiler tarafından yapılmalıdır. Yapılacak olan kişinin ten rengi ve saç rengi çok önemlidir. Çünkü yapılacak olan uygulama bu 2 renge göre baz alınmalıdır. En önemlisi tasarımın çok iyi şekilde yapılmasıdır. Çünkü uzun yıllar kalacağı için geri dönüşü biraz zordur. Burada yapım esasında kullandığımız mikro iğnelerle, organik boyalarla (ki mikro organik boya olarak adlandırıyoruz) yapılır. İğneler tek kullanımlıktır.