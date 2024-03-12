KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Uzman isim uyardı: Ramazan’da ‘açlık ataklarına’ dikkat!

    Uzman isim uyardı: Ramazan’da ‘açlık ataklarına’ dikkat!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    12.03.2024 14:50
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ramazan ayında oruç tutan bazı kişiler açlık atakları ile karşı karşıya kalabiliyor. Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, Ramazan ayında uzun süre aç kalmanın bazı bireylerde açlık ataklarına neden olabileceğini söyleyerek, “Uzun süre aç kalmakla sorunu olan bireyler, uzmanlarla görüşmeli” dedi.

    Yeme alışkanlıklarından kaynaklı değişikliklerin psikolojik olarak da resksiyon gösterebileceğini söyleyen Uzman Psikolog Arzu Hamurcu, “Ramazan ayı Müslümanların oruç tuttukları ve yoğun bir maneviyat yaşadıkları bir ay olarak geçmektedir ve bu ayın getirdiği belli başlı noktalar var. Mesela güzelliklerinden bahsedecek olursak duygusal, derin bağlar kuvvetlenir. Sabır ve öz disiplinimiz gelişir. Empati ve hoşgörü duygumuz artar ve birbirimize karşı aslında daha toleranslı ve bir yerde de daha geniş ailelerle birlikte aile toplantıları, aile sohbetlerinin herkesi aynı masa başına topladığı güzel bir aydır aslında.

    iStock-1310994756

    Tabi ki bununla beraber normal yaşantımızın dışına çıktığımız için yani normal gündelik beslenme rutinimizin dışına çıktığımız için elbette vücut da bazı reaksiyonlar gösterecektir ve bu da psikolojimizi etkileyecektir. Bunun için temel bazda en önemlisi oruç tutmadan önce kan değerlerimize baktırmak olacaktır. Yani sizin insülin direncinizde bir problem varsa, şekerinizde bir problem varsa ya da diğer yeme bozuklukları ile ilgili bir probleminiz varsa doktorunuzun önerdiği ölçüde oruç tutmakta fayda vardır diye düşünüyorum” dedi.

    “AÇLIĞIN PSİKOLOJİK KISMI ÇOK ÖNEMLİ”

    yeme bağımlılığı5

    Hamurcu, uzun saatler aç kalmanın öfke ve strese neden olabileceğini söyleyerek, “Yine aynı şekilde sadece fiziksel noktadan ziyade psikolojik kısmı da çok önemli. Yani oruç için biz sadece fiziksel olarak doktoru düşünsek de aslında psikologlar, psikiyatristler yeme bozukluklarıyla ilgilenen birçok ruh sağlığı uzmanları da vardır. Bu noktada sizin uzun aç kalma sürelerinizle yani açlık ataklarıyla ilgili rahatsızlık şikayetleriniz varsa o zaman gerçekten de bir ruh sağlığı uzmanından destek alınmasını öneririm. Çünkü uzun saatler aç kalma noktasında öfkelenebilir, birbirinize karşı yükselebilir ve belki de tartışma anlarına giriyor olabilirsiniz. Yine trafikte belki o an kan şekerinin düşmesi ile birlikte farklı tepki ve reaksiyonlarda bulunuyor olabilirsiniz. Bu yüzden bir nebze de olsa Ramazan’dan önce mideyi alıştırmak, sahurla iftar arasında da çok fazla mideye yükleme yapmamak bizim için kıymetlidir. Bu konuda uzman görüşleri olarak diyetisyenle birlikte aynı şekilde yine psikolojik tarafta bu süreç entegre edilirse güzel bir oruç ve ramazan sürecinin geçirilebileceğini düşünmekteyim” ifadelerini kullandı.

    “UYKU DÜZENİNİN DEĞİŞMESİ STRES HORMONLARINI ARTTIRABİLİR”

    yeme bağımlılığı3

    Sahur ile iftar arasındaki uyku bozukluklarının stres hormonunu yüksek oranda arttırabileceğini söyleyen Arzu Hamurcu, “Sahur ve teravih gibi belli saatlerde uyku düzeninin değişmesi de bizim stres hormonlarımızı yüksek oranda arttırabilir. Bu noktada aslında yapabileceğimiz şeylerden bir kaçı da gün içerisinde o günü doldurarak aslında uyku tempomuzu günü uykuyla geçirmeyerek ve uyku saatlerinde kaliteli bir uyku sağlayarak hem hücrelerimizi hem de ruhumuzu doyurabiliriz. Ramazan’ın tüm topluma faydası olarak baktığımızda evet Ramazan bir hoşgörü ayıdır ama biz en çok da açlıkla sınandığımız zamanlar hoş görebildiğimiz kadar hoş göremediğimiz davranışların içerisinde de bulunuyoruz. Yani Ramazan birleştirici bir ayken, bazen de kendi aramızda tartışmaya sebep olan aylardan bir tanesi olabiliyor. Bu yüzden aslında hoş görüyü tüm insanlığa vermek, oruç tutana da tutmayana da tutamayana da saygı göstermek bu noktada çok önemli bir kıstas olacaktır” dedi.

    (İHA)

    ChefGPT


    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İlişkinizi mahvedecek 6 davranış! Sağlıklı ilişkinin sırrıİlişkinizi mahvedecek 6 davranış! Sağlıklı ilişkinin sırrı
    Uzmanlar uyardı: Hurma alırken bunlara dikkat edin!Uzmanlar uyardı: Hurma alırken bunlara dikkat edin!
    Gergin ve sıkı bir cilt için yapmanız gereken 3 şey!Gergin ve sıkı bir cilt için yapmanız gereken 3 şey!
    Anahtar Kelimeler:
    Ramazan uzman Psikolog güzellik hoşgörü hücreler
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

    Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

    Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.