Uzman ürolog açıkladı! Cinsel hayatınızı mahveden 5 şey

Bir ürolog, çoğu insanın yaptığı ve zararlarının farkında olmadığı davranışların seks hayatını bitirdiğini açıkladı. Dr. Anika Ackerman, hazırladığı listeyle sosyal medya takipçilerini şok etti ve birçoğu seks öldürme alışkanlığı olan davranışlardan birden fazlasını yaptıklarını itiraf etti.

Dr. Ackerman, ilk hatanın çoğu insanın ruh halinizi ve enerji seviyenizi etkileyebileceğini bildiği, ancak bunun aynı zamanda gevşek bir libido ile bağlantılı olduğunun farkında olmadığı bir davranış olduğunu belirtti. Bu davranış uykudan kaçmak.

ÇOK FAZLA ALKOL KULLANIMI

İkincisi, çok fazla içki içmektir. Bu, birçok kişinin bildiği gibi cinsel yaşamınızı bir defaya mahsus olarak etkileyebilir, ancak düzenli bir içiciyseniz uzun vadeli etkileri de olabilir.

YANLIŞ BESLENME

Dr. Ackerman videoda çok fazla ya da yetersiz yemek yemenin de seks hayatınızı öldürmenin kesin bir yolu olduğunu açıkladı.

STRESİ YÖNETEMEMEK

Listedeki bir sonraki ruh hali öldürücü, yanlış yönetilen stres. Stres birçok hastalığa neden olduğu gibi cinsel hayatı da doğrudan etkiliyor.

SIKICI OLMAK

Ve son ruh hali katili, yatak odasında çok sıkıcı olmaktır. Doktor yayınladığı videoya 'Cinsel hayatın neden acı çekiyor ya da neden dürtün yok? İşte bazı yaygın nedenler,' yazdı. Beş neden, libidonuzu veya cinsel tatmininizi etkileyebilecek pek çok belirtiden sadece birkaçıdır.





İnsanlar, tıbbi tavsiyesinde 'çok cana yakın' olduğu için ona teşekkür etti. Bir adam, "Bir erkek olarak şeker bir numaralı düşmanınız, kafein ise iki numaralı düşmanınızdır" dedi.



