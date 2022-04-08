Uzmanı açık ve net konuştu: Kanser riskine karşı...

Kanser, dünyada ve Türkiye’de sebebi bilinen ölümler arasında en yüksek ölüm oranına sahip hastalıklar arasında. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirme açısından 1-7 Nisan arası kanser haftası olarak kutlanıyor.

KANSER İKİNCİ SIRADA!

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, “Tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Kanserin görülme oranı da belirgin olarak son dönemlerde artıyor. Kanser tedavisinde son yıllarda çok belirgin gelişmeler var” diye konuştu.

KÖTÜ BESLENMEDEN KAÇMAK LAZIM

Fast food tüketimini sınırlandırarak sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin kanser riskini azaltacağını aktaran Çil, değiştirilebilir en önemli faktörün beslenme alışkanlığı olduğunu dile getirdi. Kanser olmamak için her besinden dengeli ve düzenli alınması gerektiğini belirterek, geleneksel tencere yemeklerine geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

(İHA)



