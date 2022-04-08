HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanı açık ve net konuştu: Kanser riskine karşı...

Uzmanı açık ve net konuştu: Kanser riskine karşı...

08.04.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem dünyada hem de ülkemizde en çok ölüm nedenlerinden biri olan kansere karşı uzmanlar uyarı yapmaya devam ediyor. Kanserde erken tanının önemi ile birlikte beslenme ve yaşam tarzı gibi konularda önemli rol oynuyor. Her besini mevsiminde yemenin önemine vurgu yapan uzmanlar, tencere yemeklerine geri dönülmeli uyarısında bulundu.

Uzmanı açık ve net konuştu: Kanser riskine karşı...

Kanser, dünyada ve Türkiye’de sebebi bilinen ölümler arasında en yüksek ölüm oranına sahip hastalıklar arasında. Teknolojinin ve tıbbın ilerlemesi ile elde edilen sonuçların daha etkin kullanılması ve halkı bilgilendirme açısından 1-7 Nisan arası kanser haftası olarak kutlanıyor.

KANSER İKİNCİ SIRADA!

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timuçin Çil, “Tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında kanser ikinci sırada yer alıyor. Kanserin görülme oranı da belirgin olarak son dönemlerde artıyor. Kanser tedavisinde son yıllarda çok belirgin gelişmeler var” diye konuştu.

dfghj

KÖTÜ BESLENMEDEN KAÇMAK LAZIM

Fast food tüketimini sınırlandırarak sebze ve meyveleri mevsiminde tüketmenin kanser riskini azaltacağını aktaran Çil, değiştirilebilir en önemli faktörün beslenme alışkanlığı olduğunu dile getirdi. Kanser olmamak için her besinden dengeli ve düzenli alınması gerektiğini belirterek, geleneksel tencere yemeklerine geri dönülmesi gerektiğini vurguladı.

(İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zararlı diye yıllarca kimse yemedi! Bir kaşığı hastalıkları bitiriyorZararlı diye yıllarca kimse yemedi! Bir kaşığı hastalıkları bitiriyor
Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması! Kılıçdaroğlu'ndan 'Mansur Yavaş' açıklaması!
Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!Hamit Egemen'in ölümünde yeni detay!
Anahtar Kelimeler:
kanser
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Yaptığı ankete yüz binlerce kişi katıldı! Çarpıcı sonucu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

Tarım ve Orman Bakanlığında 4 Bakan Yardımcısı görevden alındı

Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

Kılıçdaroğlu randevu istedi, alamadı! Bu kez saat verdi: 10.00'da gideceğim

Zelenskiy gece yarısı duyurdu: Cellatlar, tecavüz ve yağma yapanlar...

Zelenskiy gece yarısı duyurdu: Cellatlar, tecavüz ve yağma yapanlar...

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

Kritik kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İslam Memiş Mayıs ayı için uyardı: Sakın...

İlginizi Çekebilir

Zararlı diye yıllarca kimse yemedi! Bir kaşığı hastalıkları bitiriyor

Zararlı diye yıllarca kimse yemedi! Bir kaşığı hastalıkları bitiriyor

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Sahte polis üniforması ve arama emri kartıyla herkesi kandırdı!

Sahte polis üniforması ve arama emri kartıyla herkesi kandırdı!

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Ramazan'a özel mükemmel iftar menüsü: Lezzet ve vitamin dolu

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.