Uzmanından ideal kilonuza ulaşmak ve korumak için 5 öneri

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Diyetisyeni Senem İflazoğlu, yaptığı açıklamada, konu fazla kilolar olduğunda özellikle pazartesi günü uygulamak üzere birçok kararlar alındığını, yeni bir diyet ve yoğun bir egzersiz programının ise bu kararların başında yer aldığını anlatı. Diyetisyen Senem İflazoğlu, “Kilo kontrolünde başarılı olmak için, beslenme ve yaşam tarzında davranış değişikliğinin sağlanması gerekiyor.

Beslenme ve yaşam tarzı alışkanlıklarınızı değiştirerek kilonuzu koruyabilmeniz için ilk önce kararlılık gösterip yapılması gerekenleri hayatınıza adapte etmeniz gerekiyor” diye belirtti.

Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi Diyetisyen Senem İflazoğlu, ideal kiloya ulaşmak ve korumak için gerekli olan 5 önemli noktayı şöyle anlattı;

GÜNE KAHVALTI İLE BAŞLAYIN

Kahvaltı alışkanlığı olmayan kişilerde “obezite” sorunu sıklıkla karşımıza çıkmaktadır.Gece açlığı sonrasında kahvaltı , kaslardaki glikojen depolarını yeniler ve aktif olmanızı sağlar. Kahvaltı günün ilerleyen saatlerinde oluşacak açlık hissinin ve besin seçimlerinin kontrolüne yardımcı olur.Kahvaltı alışkanlığı olan bireylerin sebze ve meyve tüketim alışkanlığının olduğu da görülmektedir.