Uzmanından karantinadaki çiftler için ilişki önerileri: Birbirinizi gevşetin

Sosyal mesafeli yaşam, güncel gece planlarınızı geçersiz kılmış olabilir. Restoranda yemek yiyemez veya sinemalarda film izleyemezsiniz. Ama yine de evde bağlanmak için biraz zaman ayırabilirsiniz. Psikolog Kelifern Pomeranz, sadece ikiniz için haftada en az bir saat ayırmanızı öneriyor ve ekliyor: 'Arka bahçede veya balkonda buluş. Dans edin. Konuşmayı hafif, esprili ve iyimser tutmaya çalışın. Bu, COVID-19'un stresinden uzaklaşıp eşinizle yeniden bağlantı kurmanın bir zamanı olmalı.'

BİRBİRİNİZİ BİRAZ GEVŞETİN

Son derece stresli, rahatsız edici, kaygı uyandıran bir zaman içinde yaşıyoruz. Bu koşullar altında, kendimizin en iyi versiyonlarını sunmak zordur. Gerginlikler kaçınılmaz olarak ortaya çıktığında birbirinize karşı nazik olun. Evlilik ve aile terapisti Jon-Paul Bird, “Tartışmalar ortaya çıktığında kendinize ve eşinize şefkat gösterin ve bunun anormal bir duruma muhtemelen normal bir tepki olduğunu anlayın,” dedi. “Şu anda ilişkinizin kalitesini değerlendirmek için acele etmeyin ve zor duygular hakkında iletişim kurmaya ve savunmasız olmaya devam etmenin yollarını bulmaya devam edin. Bunun zor olduğu konusunda merhamet gösterin. ”