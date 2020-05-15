Uzmanından karantinadaki çiftler için ilişki önerileri: Birbirinizi gevşetin

Sosyal mesafeli yaşam, güncel gece planlarınızı geçersiz kılmış olabilir. Restoranda yemek yiyemez veya sinemalarda film izleyemezsiniz. Ama yine de evde bağlanmak için biraz zaman ayırabilirsiniz. Psikolog Kelifern Pomeranz, sadece ikiniz için haftada en az bir saat ayırmanızı öneriyor ve ekliyor: 'Arka bahçede veya balkonda buluş. Dans edin. Konuşmayı hafif, esprili ve iyimser tutmaya çalışın. Bu, COVID-19'un stresinden uzaklaşıp eşinizle yeniden bağlantı kurmanın bir zamanı olmalı.'
Son derece stresli, rahatsız edici, kaygı uyandıran bir zaman içinde yaşıyoruz. Bu koşullar altında, kendimizin en iyi versiyonlarını sunmak zordur. Gerginlikler kaçınılmaz olarak ortaya çıktığında birbirinize karşı nazik olun. Evlilik ve aile terapisti Jon-Paul Bird, “Tartışmalar ortaya çıktığında kendinize ve eşinize şefkat gösterin ve bunun anormal bir duruma muhtemelen normal bir tepki olduğunu anlayın,” dedi. “Şu anda ilişkinizin kalitesini değerlendirmek için acele etmeyin ve zor duygular hakkında iletişim kurmaya ve savunmasız olmaya devam etmenin yollarını bulmaya devam edin. Bunun zor olduğu konusunda merhamet gösterin. ”
Evde olmak zorla bir arada kalmaya yol açtı. Pomeranz, “İşe giderken veya spor salonunda harcadığınız zamanın gerçekten zihinsel sağlığınız ve ilişkiniz için gerçekten önemli olduğu ortaya çıkıyor” dedi. Bugünlerde yalnız olmak zor olabilir ama kendi alanınızı oluşturun. Ve birkaç saat yalnız vakit geçirin.
Çevremizdeki dünya kaotik olduğunda, tutarlı bir günlük rutinin sürdürülmesi biraz daha planlı olabilir. Evlilik ve aile terapisti Marni Feuerman, “Günlük aktivitelerinizin etrafında bir yapı kurun. Yemek zamanlarını, boş zamanları, çift veya aile olarak zamanı ve yalnız zamanı belirleyin. Bu, özellikle evde çocuklarınız varsa kaygıyı azaltmaya yardımcı olacaktır'' diyor.
Feuerman, 'bu muhtemelen karantinadan önce ortaya çıkan önemli ilişki sorunlarını çözmek için en iyi zaman değil. Bazı çiftler için işler daha iyi, diğerleri için çok daha kötü oldu. Online terapi almaktan çekinmeyin. Eleştiriye başvurmaktan veya eşinizin karakterine saldıran kapsamlı genellemeler yapmaktan kaçının. Konuşma üslubunuzun her zaman yumuşak olmasına dikkat edin' diyor.
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