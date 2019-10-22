Uzmanından önemli uyarı: Her büyük tümör ileri evre kanser değil

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bu kanserin pek çok farklı şekilde görüldüğünü anlatan Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fatih Ağalar, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında önemli bilgiler verdi. Her büyük tümörün ileri evre olmayabileceğini ifade eden Prof. Dr. Fatih Ağalar, "Koltuk altını metastaz yapmış her hastalık ileri evre hastalık değildir. Hatta bazı kemik metastazı hastalarının ileri evre olarak kabul edilmemesi gerekir. Her büyük tümör ileri evre olmadığı gibi her büyük tümöre kemoterapi de gerekmeyebiliyor. Biz meme tümörünün tiplerini ve davranışlarını anladıkça tedavilerde de çok önemli değişiklikler oldu. Dolayısıyla bugün meme kanseri tanı, tedavi ve takibinde yaşanan gelişmelere dayanarak yüz güldürücü günlere artık yakınız diyebiliyoruz" dedi.

Meme kanserinde en önemli gelişmelerden birinin hastaların evrelemesinde değişen sınıflama sistemi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fatih Ağalar, şöyle devam etti: "Meme kanserinin pek çok tipi var. Bazıları büyük tümörle bazıları ise mide kanserine benzerlik gösteren küçük tümörlerdir. Büyük tümör görülen hastalara TNM sınıflamasına göre baktığımızda tanı evre 2 olabiliyor. Ancak hastanın genetik yapısı, yaşı, verilecek tedavi, tümörün bu tedaviye uygunluğu, yapılacak cerrahinin biçimine göre hastanın değerlendirildiği prognostik skorlama sistemine göre baktığımızda sonuç değişebiliyor. Bu skorlama sistemi sonucu, başlangıçta evre 2b olan hastalık, evre 1c, 1b hatta 1a’ya kadar düşebiliyor."