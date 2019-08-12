Uzmanından tavsiye: Bebekle tatile çıkacaksanız eğer...

ayram zamanında bebekleri ile tatile çıkmayı düşünen ailelere tavsiyeler veren Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi, Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, havuz yerine denizin tercih edilmesinin ve bebekli aileleri düşünerek tasarlanmış otellerin seçilmesinin önem taşıdığını ifade etti. Ulaşım konusunda araba veya uçağın bebeği etkilemeyeceğini, ancak yolculuk esnasında bebeğin konforunun sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

HAVUZLARDAKİ STERİLİZASYON YETERSİZ OLABİLİR

Ailelerin bebekleri deniz ya da havuza sokmanın riskli olup olmadığını merak ettiklerini belirten Uzman Klinik Psikolog Özçelik, deniz veya havuza sokarken öncelikle bebeğin başını dik tutabileceği gelişim seviyesinde olması gerektiğine dikkat çekti. Özçelik, “Havuzlardaki sterilizasyon işlemleri zaman zaman yetersiz olabiliyor. Bu noktada bebeğin sağlığı açısından daha hijyenik olması adına deniz tercih edilebilir. Bunun yanı sıra, bebeğin havuz suyunu yutmamasına dikkat etmek gereklidir” dedi.

TAŞLIK DEĞİL KUMLUK PLAJ

Bebeğin plajda oynayabilmesi ve daha rahat hareket edilebilmesi için plaj yapısının kumluk alandan oluşması gerektiğini vurgulayan Özçelik, “Hem havuz hem deniz için dikkat edilmesi gereken bir başka husus suyun sıcaklığı. Bebeklerin ortama 30 derece sıcaklıktaki bir suda yüzdürülmesi, onların vücut sıcaklıklarını koruyabilmeleri adına önemli. Ayrıca 30 dakikadan fazla suyun içerisinde kalmamaları altı çizilmesi gereken bir diğer faktör olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Bebeklerin güneş ışınlarının zararlarından korunmak için 12.00-17.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaları ve toplamda 15-20 dakikadan uzun bir süre güneş ışınlarına maruz kalmamaları gerektiğini belirten Özçelik, bebek cildini doğru nemlendiricilerle beslemenin de ayrıca önem taşıdığını vurguladı.