HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzmanından yılan sokmasıyla ilgili dikkat çeken uyarı: Hiçbir faydası yok

Uzmanından yılan sokmasıyla ilgili dikkat çeken uyarı: Hiçbir faydası yok

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.07.2020 14:49 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Erkan Göksu, diş izi olan bir ısırığı yılan diye düşünmek gerektiğinin altını çizerek, "Yılan ısırdığı zaman yüzde 25'i kuru ısırıktır. Sadece ısırıyor. Zehrini zerk etmiyor. İnsanların sık yaptığı hatalardan biri yılanın ısırdığı yeri emmek. Bunun hiçbir faydası yok." diye konuştu.

Uzmanından yılan sokmasıyla ilgili dikkat çeken uyarı: Hiçbir faydası yok

Antalya’nın Kaş ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde geçtiğimiz Cumartesi günü ailesiyle düğüne giden 11 yaşındaki Hamza Sertel, arkadaşlarıyla oyun oynarken bir süre sonra yanına gittiği bir gence, ‘Ağabey ayağımı bir şey ısırdı’ dedi. Ailenin yakındaki sağlık ocağına götürdüğü çocuk, buradan ambulansla kaldırıldığı Kaş Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Sertel'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Sertel'den alınan örneklerin Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderildiği ve çocuğun vücudunda yılan ısırığına benzeyen küçük izler olduğu ancak kesin ölüm nedeninin yapılacak detaylı incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.

'ÇOCUKLARDA EŞİK DAHA DÜŞÜK'

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Göksu, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'de yaygın olarak ‘engerek’ türü zehirli yılanlar görüldüğünün altını çizen Prof. Dr. Göksu, Şanlıurfa'da küçük bir alanda kobra yılanlarına da rastlanıldığını söyledi. Zehirli yılanların ısırdıkları bölgede doku reaksiyonu oluşturduğunu ifade eden Prof. Dr. Göksu, "Yılanlar ısırdıkları yerde ciddi şişme ve ağrı oluşturuyorlar. Pıhtılaşma sistemine hasar veriyorlar. Bu da kanama tablosu ortaya çıkartabiliyor. Yetişkinlerde tablo biraz daha yavaş seyirli olabilirken, çocuklarda biraz daha ölümcül olabiliyor. Bu hastalara antiserum tedavisi uyguluyoruz. Çocuklarda eşik daha düşük" dedi.

'İNSANLARIN SIK YAPTIĞI HATALARDAN BİRİ...'

11 yaşındaki Hamza Sertel'in ölümünün kısa sürede meydana gelmesinin yılan ısırığına bağlı olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Erkan Göksu, "Bölgemizi düşündüğümüz zaman zehirli örümceklerden var. Onların da ölümcül olma ihtimali yok. Akrepler nadiren ölümcül oluyor. Bu kadar kısa sürede ölüm olduğu için yılan ısırığına bağlı olabilir. Otopside akrep sokması ile yılan ısırığının ayırt edilip edilemeyeceğinden emin değilim ama yine de önemli bilgiler verecektir. Diş izi varsa yılan ısırığı diye düşünmek gerekir. Yılan ısırdığı zaman yüzde 25'i kuru ısırıktır. Sadece ısırıyor. Zehrini zerk etmiyor. İnsanların sık yaptığı hatalardan biri yılanın ısırdığı yeri emmek. Bunun hiçbir faydası yok. Hayvanı yakalayıp hastaneye götürmeye çalışmak. İkinci ve üçüncü ısırıklar da bu esnada oluyor. Bundan uzak durmak gerekiyor. Hayvanı yakalamanın da bir faydası yok. Isırılan yeri kalp seviyesinin üzerinde tutmak, sağlık kuruluşuna mesafe çok uzak ise ısırılan yerin üzerine elastik bandaj uygulamak gerekiyor. Yılan tarafından ısırılan hastaların hızlıca sağlık kuruluşuna ulaşmaları lazım" diye konuştu.

Prof. Dr. Göksu, yılan ısırığının çocuklarda seyrinin daha ağır olabildiğinin altını çizerek, “Toksinler solunum yetmezliği tablosu oluşturabiliyor. Kan basıncı düşebiliyor, kalpte ritm bozukluğuna neden olabiliyor” dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle insanların doğaya yöneldiğini işaret eden Prof. Dr. Göksu, “Hayvanlar tehdit algılamadıkları sürece saldırmazlar. İnsanların geldiğini fark edince kaçarlar. Başka seçenekleri olmazsa ısırırlar. Soğukkanlı hayvanlar, yazın hem onlar hem insanlar dışarıda. Olumsuz bir durumla karşılaştığımız zaman en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurmak önemli olacaktır” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...
LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman?LGS sonuçları açıklandı mı? 2020 LGS sonuçları ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sabahın ilk ışıklarına kadar uyumadım

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapmak boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay'dan emsal karar! Bunu yapmak boşanma sebebi sayıldı

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

İzole hayat bitti! Cemal Can'ın maske şaşkınlığı

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Songül Karlı'nın bikini kazası! Sudan çıkarken...

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Ayasofya kararıyla ilgili ilk açıklama

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

Şoke eden işkence görüntüsü! Sosyal medyada canlı yayın yaptılar

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anne eli değmiş yün yorgan ve döşeğin hikayesi

Anne eli değmiş yün yorgan ve döşeğin hikayesi

Sigarayı bırakmak aslında çok kolay! Eğer bu önerilere kulak verirseniz...

Sigarayı bırakmak aslında çok kolay! Eğer bu önerilere kulak verirseniz...

ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?

ALS nedir? ALS hastalığı nedir, neden olur?

Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...

Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...

Sıcaklar aşırı etkiliyorsa sıcak intoleransınız olabilir

Sıcaklar aşırı etkiliyorsa dikkat! Sebebi bu olabilir

Vertigoya karşı 10 kritik kural!

Dikkat! D o hastalıktan korunmada vitamini çok önemli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.