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Uzmanlar açıkladı: Çocuklara sebze yedirmenin 6 etkili yolu

Çocuklara sebze yedirmek birçok ebeveyn için zorlayıcı olabiliyor. Özellikle brokoli, ıspanak ya da kabak gibi sebzeler söz konusu olduğunda sofrada küçük krizler yaşanabiliyor. Ancak uzmanlara göre baskı yapmak yerine bazı basit alışkanlıkları değiştirmek, çocuklara sebzeyi sevdirebilir.

Uzmanlar açıkladı: Çocuklara sebze yedirmenin 6 etkili yolu
Nilgün Arabacı

“Çocuğum sebze yemiyor”, “Sadece makarna, ekmek ve patates gibi yiyecekleri tercih ediyor” diyen ebeveynlerin sayısı hiç de az değil. Çocukların tatlı yiyeceklere ilgisinin erken yaşta başlaması, sebzeleri kabul etmelerini zorlaştırabiliyor. Ancak araştırmalar, sebzeyi çocuğun hayatına doğru zamanda ve doğru şekilde dahil etmenin uzun vadede etkili olabileceğini gösteriyor.

SEBZEYİ TEKRAR TEKRAR SUNUN

Çocuğun bir sebzeyi ilk denemede sevmesini beklemek çoğu zaman gerçekçi olmayabilir. Uzmanlara göre çocukların bir yiyeceğe alışması için aynı sebzeyle birkaç kez karşılaşması gerekebilir. Bu nedenle “bir kere yemedi, artık sevmez” diye düşünmek yerine sebzeyi farklı zamanlarda yeniden sunmak daha etkili olabilir.

ÖNCE SEBZE VERMEYİ DENEYİN

Çocuklar genellikle tabakta en sevdikleri yiyeceği önce seçer. Bu yüzden sebzeler yemeğin sonuna kaldığında iş daha da zorlaşabilir. Sebzeyi ana yemekten önce ya da çocuk daha açken sunmak, tüketilme ihtimalini artırabilir.

TABAKTAKİ SEBZE ORANINI ARTIRIN

Sebzeyi ayrı bir “zorunluluk” gibi göstermek yerine yemeğin içine doğal şekilde dahil etmek de işe yarayabilir. Soslara rendelenmiş havuç ya da kabak eklemek, tabağın yanında daha fazla sebzeye yer vermek çocukların sebzeyle daha sık karşılaşmasını sağlayabilir.

SUNUMU DAHA EĞLENCELİ HALE GETİRİN

Çocuklar için yiyeceğin tadı kadar görüntüsü de önemli. Sebzeleri renkli, küçük porsiyonlar halinde ya da ilgi çekici şekillerle sunmak, merak duygusunu artırabilir. Özellikle tanıdık ve eğlenceli görünen tabaklar, sebzeyi daha cazip hale getirebilir.

BİRLİKTE YEMEK ALIŞKANLIK KAZANDIRABİLİR

Çocuklar çoğu zaman sofrada gördüklerini taklit eder. Ebeveynlerin sebze tüketmesi ve bunu doğal bir alışkanlık haline getirmesi, çocukların da sebzeye daha sıcak bakmasına yardımcı olabilir. Ailece yemek yemek, sağlıklı beslenme davranışlarının yerleşmesinde önemli bir rol oynayabilir.

BASKI YAPMAK YERİNE OYUNA DÖNÜŞTÜRÜN

“Bunu bitirirsen tatlı var” ya da “Sebzeni yemek zorundasın” gibi cümleler kısa vadede işe yarıyor gibi görünse de uzun vadede ters etki yaratabilir. Bunun yerine çocuğun sebzeye dokunmasına, koklamasına, mutfakta hazırlık sürecine katılmasına izin vermek daha olumlu sonuçlar doğurabilir. Sebzeyi bir zorunluluk değil, keşfedilecek bir şey gibi göstermek çocukların yeni tatlara daha açık olmasını sağlayabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Sebze
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