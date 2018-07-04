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Uzmanlar, robotlarla cinsel ilişkiye girmenin sağlıklı olduğuna dair bir kanıt bulamadı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK HABERLERİ  | 04.07.2018 13:17 | Son Güncelleme

Seks robotları gittikçe daha gerçekçi hale geliyor. En gelişmiş olanları doğum günlerini hatırlıyor, hatta Shakespeare'in sözlerini alıntılayıp önemli tavsiyelerde bulunabiliyor. Ama tüm bunlara rağmen asla gerçek bir arkadaş gibi olamayacaklar. En azından bazı araştırmacılara göre. Uzmanlara göre seks robotları yarardan çok zarar verebilir. Ancak bazı uzmanlar ise seks bebeklerinin cinsel sağlık konusunda kadınlara ve erkeklere fayda getireceği görüşünde.

Uzmanlar, robotlarla cinsel ilişkiye girmenin sağlıklı olduğuna dair bir kanıt bulamadı

Fakat bunun doğru olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. St. George Üniversitesi'nde çalışmalarda bulunan Dr. Chantal Cox ve Profesör Susan Bewley, seks robotları kullanmanın sağlık yararlarını araştırdı, ama hiçbir sonuç alamadı.

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Seks robotlarının yalnızlığı iyileştirebileceği fikri, gerçek olgulardan daha çok bir pazarlama taktiği gibi görünüyor.

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Uzmanlar seks bebeği üreticilerinin ''sağlık'' argümanlarını oldukça aldatıcı buluyor. Ve ekliyorlar: seks robotları samimiyet eksikliği ve sertleşme bozukluğuna neden olabilirler.

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Araştırmacılar ayrıca seks robotu kullanımının cinsel sapkınlığı ve bu tür davranışları normalleştirmeye yardımcı olabileceğinden endişe duyuyor. Ve bu bebeklerin kullanımının insanları izole edecekleri düşünülüyor.

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seks robotları sağlık seks bebekleri

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