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Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2019 10:51 | Son Güncelleme

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, yaptığı bir araştırmaya göre güvercin besleyicilerinde öksürük, balgam, yüksek ateş, hırıltılı solunum, üşüme, titreme, nefes darlığı ve ölümlere neden olan hastalıkların olduğunu belirterek, "Beslediğiniz kuş türü katiliniz olabilir” dedi.
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit tarafından yapılan araştırmada, 1700’lü yıllarda bilinen ancak 1900’lü yıllardan sonra özellikle dikkat çekilen önemli bir hastalığa vurgu yaptı. Şenyiğit, ekstrensek alerjik alveolit veya hipersensitivite pnömonisi denilen hastalığın özellikle çiftçilerde, kuşlarda, küflü ortamlarda yaşayanlarda, küflü mantar ve küflü peynir işiyle uğraşanlarda, temizlenmemiş klimaların olduğu ortamlarda bulunanlarda görülen bir hastalık olduğunu söyledi. Özellikle kanatlı kuş besleyicilerine dikkat çeken Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, kuşun ortamından uzaklaşılmazsa kuşların besleyenin katili olabileceğine dikkat çekti.

“Öksürük, hırıltı, nefes darlığı, balgamınız oluyorsa lütfen bir hekime başvurun”
Tıpta hipersensitivite pnömonisi denilen hastalığın 1700’lü yıllarda bilinen ancak 1900’lü yıllardan sonra özellikle dikkat çekilen önemli bir hastalık olduğunu belirten Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, “Biliyorsunuz bizim güvercinlerin uğursuzluğundan bahsedilir. Aslında tabi toplumda bir şey yerleşmişse bunun mutlaka bir geçmişi vardır. Bazı güvercin besleyicilerinde öksürük, balgam, yüksek ateş, hırıltılı solunum, üşüme, titreme, nefes darlığı ve ölümler bildirildiği için güvercinler bizde uğursuz sayılmıştır. Ancak güvercin besleyicilerin yüzde 15 ile 20’sinde görülen bir durum. Burada evinde kuş besleyenlerin özellikle güvercin besleyenlerin, kanarya, muhabbet kuşu, papağan, bülbül gibi kuşları, evinde kanatlı hayvanı olan kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Şöyle dikkat etmesi gerekiyor. Bu kuşları besleyenlerde eğer hırıltılı solunum varsa, öksürük varsa, nefes darlığı varsa bunların mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor. Çünkü bu kuşların kanatlarında görülen bir takım alerjik proteinler etrafında olan kişilere bulaşabilmekte ve bunlara alerjisi olan hastalarda ciddi anlamda solunum sıkıntısı meydana gelmektedir. Bunların mutlaka hekime başvurması gerekir. Eğer bunlar olmazsa, bu kanatlı teması devam ederse işte bu tür durumlarda bazen akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği ve bunlara bağlı ölüm meydana gelmektedir. Güvercin besleyiciler eğer size bahsettiğim şikayetler varsa özellikle güvercinlerin olduğu ortama gittiğinizde öksürüğünüz varsa, hırıltınız varsa nefes darlığınız oluyorsa, balgamınız oluyorsa lütfen bir hekime başvurun. Bu beslediğiniz kuşun ortamından uzaklaşmazsanız inanın bu kuşlar sizin katiliniz olabilir. Aynı zamanda bu tavuk içinde geçerlidir” dedi.

“Klimalarda mantar gelişimi olmakta, mutlaka klima temizliği yaptırın”
Dikkat edilmesi gereken önemli konulardan birinin de birtakım kuş tüyü yastıklar olduğunu kaydeden Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, “Genelde bu kuş tüyü yastıklar temizlikten sonra kullanılmaktadır. Ancak bazen hijyenik olmayan ortamlarda üretilen kuş tüyü yastıkları kullanan kişilerde bunlar meydana gelmektedir. Onun için de gidip kuş tüyü yastık alanlarda bu şikayetler meydana geliyorsa benim ilk önerim o kuş tüyü yastığı mutlaka kendilerinden uzaklaştırmalarıdır. Klimalarda da temizliği yapılmıyorsa o ortamlarda bulunanlarda mantar gelişebilmekte, klimanın içinde ve bunlara bağlı olarak bu tür şikayetler meydana gelmektedir. Onun için kişi, klimanın önüne gittiği zaman öksürüğü, balgamı, nefes darlığı meydana geliyorsa mutlaka klima temizliğini yaptırması gerekmektedir” diye konuştu.

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’

Uzmanlar uyardı: ’Beslediğiniz kuş katiliniz olabilir’
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