Uzmanlar uyardı! Sakın güneş altında saatlerce beklemeyin! Daha hızlı bronzlaşmak için...

Yaz aylarında bronzlaşmak için saatlerce güneş altında yatıyoruz. Çok fazla güneş altında kaldığımız için cildimizi güneşin zararlı ışınlarına maruz bırakıyoruz. Tabii bunun yanında yaşadığımız o can acıtıcı cilt yanıkları olmazsa olmaz. Fakat artık bronzlaşmak için saatlerce güneş altında yatmaya son! Bazı doğal ürünler sayesinde kısa bir sürede bronz bir ten elde edebilirsiniz. İşte size bronzlaştıran doğal ürünler...

ALTIN RENGİ BİR BRONZLUK İÇİN; ZEYTİNYAĞI

Zeytinyağının güzellik sektöründe kullanılmadığı alan yok denecek kadar az. E vitamini içeren zeytinyağı cildinize nem verirken aynı zamanda bronzlaşmayı da sağlayacaktır. Güneşlenmeden önce bir miktar zeytinyağını vücudunuza yedirin. İzli bir şekilde bronzlaşmamak için zeytinyağının her bölgeye sürüldüğünden emin olun.

DAHA KOYU BİR TEN İÇİN; HAVUÇ YAĞI

Havuç yağı cildi nemlendirmenin ve beslemenin yanı sıra güneşten koruma ve bronzlaştırma için de oldukça etkili. Havuç yağı, zeytinyağına göre cilde biraz daha koyu bir tonda bronzluk veriyor.