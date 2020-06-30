Uzmanlar uyardı! Sakın güneş altında saatlerce beklemeyin! Daha hızlı bronzlaşmak için...

Yaz aylarında bronzlaşmak için saatlerce güneş altında yatıyoruz. Çok fazla güneş altında kaldığımız için cildimizi güneşin zararlı ışınlarına maruz bırakıyoruz. Tabii bunun yanında yaşadığımız o can acıtıcı cilt yanıkları olmazsa olmaz. Fakat artık bronzlaşmak için saatlerce güneş altında yatmaya son! Bazı doğal ürünler sayesinde kısa bir sürede bronz bir ten elde edebilirsiniz. İşte size bronzlaştıran doğal ürünler...
ALTIN RENGİ BİR BRONZLUK İÇİN; ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağının güzellik sektöründe kullanılmadığı alan yok denecek kadar az. E vitamini içeren zeytinyağı cildinize nem verirken aynı zamanda bronzlaşmayı da sağlayacaktır. Güneşlenmeden önce bir miktar zeytinyağını vücudunuza yedirin. İzli bir şekilde bronzlaşmamak için zeytinyağının her bölgeye sürüldüğünden emin olun.
DAHA KOYU BİR TEN İÇİN; HAVUÇ YAĞI
Havuç yağı cildi nemlendirmenin ve beslemenin yanı sıra güneşten koruma ve bronzlaştırma için de oldukça etkili. Havuç yağı, zeytinyağına göre cilde biraz daha koyu bir tonda bronzluk veriyor.
MUCİZEVİ YAĞ; CEVİZ YAĞI
Ceviz, hem içten hem dıştan vücudumuzu besleyen oldukça mucizevi bir besin. Ceviz yağı içerdiği B-1, B-2 ve B-3 vitaminleri sayesinde cildi nemlendiriyor ve besliyor. Cildi pürüzsüzleştiren ceviz yağı, aynı zamanda bronzlaşmak için de sıkça tercih ediliyor.
MİS GİBİ KOKUSUYLA KAKAO YAĞI
Piyasada satılan bronzlaştırıcı ürünlerin çoğunun kakao koktuğunu fark etmiş olabilirsiniz. Cilde parlak ve bronz bir görünüm kazandıran kakao yağı güneş yanıklarının tedavisinde de oldukça etkili oluyor.
ÜZÜM ÇEKİRDEĞİ YAĞI
E vitamini içeriği ile üzüm çekirdeği yağı cildi nemlendirirken aynı zamanda güneş yanıklarına karşı koruyor. Cildi besleyip sıkılaştıran üzüm çekirdeği yağını bronzlaşmak için de tercih edebilirsiniz.
VAZELİN
Vazelinin bronzlaştırıcı etkisi olduğunu biliyor muydunuz? Vazelin yoğun bir şekilde cildi nemlendirirken aynı zamanda güneşle etkileşime geçtiği zaman cildi bronzlaştırıyor. Güneşlenmeden önce vazelini tüm vücudunuza yaymayı deneyin. Etkiyi göreceksiniz!
KARIŞIMLARDAN YARARLANIN!
Bronzluğun etkisini arttırmak için doğal yağları karıştırmayı deneyebilirsiniz. Kakao yağı, zeytinyağı ve havuç yağı bronzlaşmak için en fazla tercih edilen karışımlardan.
Kakao yağı, zeytinyağı ve havuç yağı karışımı için;
Her yağı bir yemek kaşığı kadar püskürtmeli bir şişeye veya eski bir krem kabına ekleyin.
Hazırladığınız bronzlaştırıcı karışımı güneşlenmeden önce tüm vücudunuza masaj yaparak sürün.
Güneşin yakıcı etkilerinin hissedildiği öğle saatlerinde hazırladığınız bu karışım sizi güneş yanıklarından korumakta yeterli olmayabilir. Bu yüzden güneşlenmek için ikindi saatlerini tercih etmelisiniz. Öğleden sonra saat 15.00 ve 18.00 arası bronzlaşmak için en uygun saatler!
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