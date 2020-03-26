Uzmanlar uyarıyor: Koronavirüs nedeniyle cinsel ilişkiden bir süre uzak durun

Yeni tip koronavirüs pandemisi (COVİD 19) dünyayı etkisi altına aldı. Hal böyle olunca birçok kişi evlerinde kalarak sağlıklı tarafta kalmaya çalışıyor. Uzmanlar bu süreçte cinsel yaşamı canladırmanın iyi bir fikir gibi düşünülebileceğini ancak koronavirüse yakalama veya yayma riskini ortadan kaldırmak için seksten tamamen kaçınmaları gerektiğini ortaya koyuyor.

Profesör Paul Hunter, ‘bu süreçte cinsel yaşamdan biraz uzaklaşmak en iyisi gibi duruyor. Virüsün belirtilerinin en az birini bile taşıyor olmanız risk teşkil ediyor olabilir. Öpüşmek yakın temas, birbirine dokunma durumu kötüye sokabilir. Cinsel anlamda da sosyal mesafe bu yüzden önemli’ diye konuşuyor.



