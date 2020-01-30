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Muz kabuğu yatak odasındaki kabusunuz olabilir!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2020 14:25 | Son Güncelleme

Özellikle Avrupa ve ABD'de giderek yaygınlaşan ve erkeler tarafından rağbet gören muz kabuğuyla mastürbasyon yöntemine karşı uzmanlar uyarıyor.

Muz kabuğu yatak odasındaki kabusunuz olabilir!

Erekte olmuş penisi muz kabuğuna yerleştirmek suretiyle yapılan mastürbasyonun, erkeklere oral sekse en yakın hissiyatı yaşattığı söyleniyor.

Ancak kulağa zevkli gibi gelen bu yöntem içinde büyük tehlikeler de barındırıyor.

Uzmanlar, meyve içindeki şekerin mastürbasyon için çok yanlış bir tercih olduğunu belirtiyor. Zira genital bölgelere temas eden şekerli gıdalar, içinde barındırdığı asit nedeniyle mayalanmaya ve enfeksiyona neden oluyor.

MUZ KABUĞUNU KULLANMADAN ÖNCE MİKRODALGA FIRINA ATMAK

Muz kabuğundan vazgeçmekte direnen bazı kişiler, muz kabuğunu mastürbasyonda kullanmadan önce mikrodalga fırına koyup ısıttıklarını ve daha yumuşak hale getirdiklerini belirtiyor.

Ancak uzmanlar bunun daha da kötü bir fikir olduğu görüşünde. Zira mikrodalga ışınları muz kabuğunun daha etli kısımlarını kısa sürede olması gerektiğinden daha fazla ısıtabilir. Bu da kullanan kişide can acıtacak yanıklara neden olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
mastürbasyon muz kabuğu ABD

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