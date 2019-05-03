Uzmanlar uyarıyor! 'Ölü deriden kurtuldum sanıyorsunuz' ama...

Güneşlendikten sonra cilde peeling yapmayı veya soyma işlemi yapmayı uzmanlar önermiyor.

The Sun gazetesine konuşan dermatolog Dr. Walayat Hussain, ''cilt ölü deriyi atmadan peeling yapmak veya soymaya çalışmak uzun süreli yaralara, sivilcelere hatta enfeskiyonlara neden olabilir. Cilt ölü deriyi attıktan sonra sağlıklı yeni bir katman oluşuyor ancak siz ölü deriyi peeling yaparak attığınızı düşürken aslında sağlıklı deriye de zarar vermiş oluyorsunuz. Cildin her bir bölümü aynı anda soyulmaz bu nedenle lapa lapa dökülen cildin koparılması yanlışlıkla sağlıklı cildin alınmasına neden olabilir'' diye konuşuyor.

Cildinzin soyulmasını engelleyemezsiniz ancak bu süreci daha sağlıklı geçirmek için birkaç adımı izleyebilirsiniz.

NEMLENDİRİN

Dr. Hüseyin, "Bu süre zarfında, ağrı ve kaşıntı semptomlarını azaltmaya yardımcı olmak için nemlendirin diyor ve ekliyor: 'Aloe vera cildi soğutmak, iltihabı azaltmak ve cildin soyma işlemini azaltmak için mükemmeldir.'

DUŞ ALIRKEN SERT KESELER KULLANMAYIN

Cildi kötü hale getirmemek için sert keseler ve lifler kullanmayın.