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Uzmanlar uyarıyor! 'Ölü deriden kurtuldum sanıyorsunuz' ama...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
CİLT SAĞLIĞI HABERLERİ  | 03.05.2019 15:17 | Son Güncelleme

Cildinizi soymayın! Güneşlenip bronzlaştıktan sonra bir süre sonra cildimiz ölü deriyi atmaya başlıyor. Ancak cilt kendi kendine soyulmaya başlamadan önce siz dışarıdan müdahalede bulunmamalısınız. Çünkü bu soyma işlemi sivilceye hatta enfeksiyonlara bile yol açabilir.

Uzmanlar uyarıyor! 'Ölü deriden kurtuldum sanıyorsunuz' ama...

Güneşlendikten sonra cilde peeling yapmayı veya soyma işlemi yapmayı uzmanlar önermiyor.

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The Sun gazetesine konuşan dermatolog Dr. Walayat Hussain, ''cilt ölü deriyi atmadan peeling yapmak veya soymaya çalışmak uzun süreli yaralara, sivilcelere hatta enfeskiyonlara neden olabilir. Cilt ölü deriyi attıktan sonra sağlıklı yeni bir katman oluşuyor ancak siz ölü deriyi peeling yaparak attığınızı düşürken aslında sağlıklı deriye de zarar vermiş oluyorsunuz. Cildin her bir bölümü aynı anda soyulmaz bu nedenle lapa lapa dökülen cildin koparılması yanlışlıkla sağlıklı cildin alınmasına neden olabilir'' diye konuşuyor.

Cildinzin soyulmasını engelleyemezsiniz ancak bu süreci daha sağlıklı geçirmek için birkaç adımı izleyebilirsiniz.

NEMLENDİRİN

Dr. Hüseyin, "Bu süre zarfında, ağrı ve kaşıntı semptomlarını azaltmaya yardımcı olmak için nemlendirin diyor ve ekliyor: 'Aloe vera cildi soğutmak, iltihabı azaltmak ve cildin soyma işlemini azaltmak için mükemmeldir.'

DUŞ ALIRKEN SERT KESELER KULLANMAYIN

Cildi kötü hale getirmemek için sert keseler ve lifler kullanmayın.

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AĞRI KESİCİ KULLANIN

Yanıklarınız ağrılıysa, iltihabı azaltacak reçetesiz bir ağrı kesici kullanabilirsiniz.

VAZELİN BAZLI KREMLER KULLANMAKTAN KAÇININ

Vazelin bazlı kremler bu süreçte ısıyı hapsedebilir ve güneş yanığını daha da kötüleştirebilir. Bu nedenle nemlendiricinizde ne olduğunu kontrol ettiğinizden emin olun.

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GÜNEŞTEN NASIL KORUNURUZ?

Cilt tipiniz ne olursa olsun yüksek SPF'si 30+ olan ve cildinizi hem UVA hem de UVB ışınlarına karşı koruyacak güneş kremi kullanın.
Hava kapalı bile olsa güneş kremi kullanın.
Mümkün olduğunca üzerinizi örtün ve gölgede kalın.
Güneşin en tepede olduğu saatlerde güneşlenmeyin.


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Anahtar Kelimeler:
cilt sağlığı güneş yanığı

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