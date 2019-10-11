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Uzmanlar uyarıyor: Oral seks ağız kanseri yapıyor!

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 11.10.2019 09:31 | Son Güncelleme

Ağız kanseri vakalarının çoğu oral seksten kaynaklanıyor. Peki bu nasıl olabilir? Son 20 yılda ağız kanseri teşhisi konan kişilerin sayısı yüzde 135 arttı. Her yıl 8,000'den fazla vaka bildiriliyor ancak vakaların yüzde 50'si sigara ve oral seks ile bağlantılı.

Uzmanlar uyarıyor: Oral seks ağız kanseri yapıyor!

Korumasız cinsel ilişkinin birçok riski beraberinde getirdiği bilinen bir gerçek. Ancak, uzmanlar oral seksin ağız kanseri vakalarında keskin bir artışa yol açtığı konusunda uyarıyorlar.

Kansere neden olduğu bilinen insan papilloma virüsü (HPV) adı verilen bir virüsün yayılmasıyla gerçekleşir. Herpes ve gonore gibi, HPV virüsü ağzın genital bölgeyle temasından geçebilir.

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HPV, cinsel olarak aktif olan kişilerin en az yarısını etkileyen, çok yaygın cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. İnsan papilloma virüsü, kansere neden olan ve oral seks yoluyla geçirilebilen mukoza zarında mutasyona neden olur.

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Çoğu durumda, vücut virüse karşı savaşır ve tedaviye ihtiyaç yoktur. Muhtemelen herhangi bir semptomunuz bile olmaz. HPV enfeksiyonu cildi ve mukozayı etkiler. Ağız ve boğaz, serviks ve anüsün astarı gibi herhangi bir nemli zar bu kanserle bağlantılıdır. Doğrudan kansere neden olmaz, ancak hücrelerde hastalığa neden olan mutasyonlara neden olur.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dört ağız kanserinden biri ve üç boğaz kanserinden biri HPV ile bağlantılı. Aşının servikal kanser vakalarının sayısında bir düşüş göstermesi bekleniyor.

VİRÜS ZAMANLA AĞIZ KANSERİNE NEDEN OLUYOR

HPV, ağzınızı da enfekte edebilir, bu da mukoza astarındaki hücrelerin değişmesine ve anormal olmasına neden olabilir. Ağızda bulunan HPV tipleri neredeyse tamamen cinsel yolla bulaşır, bu nedenle oral seksin onları almanın birincil yolu olması muhtemeldir. Bu virüsler zaman içinde ağız kanserine neden olabilir.

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Yeni araştırmalar, ağız kanserinin son 20 yılda yüzde 135 arttığını göstermiştir. Her yıl 8 bin İngiliz bu hastalığa yakalanırken bunların yarısının sebebi oral seks ya da sigara kaynaklıdır. Patnient.info'ya konuşan Dr. Sarah Jarvis bu artışın en büyük sebeplerinden birinin porno endüstürisindeki yükseliş olduğunu söylüyor. Jarvis yaptığı açıklamada "Ağız kanserinin bu kadar artmasının en büyük sebebinin porno olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bundan 20 yıl önce belki çok bir fark yoktu ama 50 yıl önce kadınlar, oral seks başvurmuyordu.''

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oral seks ağız kanseri Oral seks

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