Uzmanlar uyarıyor: Oral seks ağız kanseri yapıyor!

Korumasız cinsel ilişkinin birçok riski beraberinde getirdiği bilinen bir gerçek. Ancak, uzmanlar oral seksin ağız kanseri vakalarında keskin bir artışa yol açtığı konusunda uyarıyorlar.

Kansere neden olduğu bilinen insan papilloma virüsü (HPV) adı verilen bir virüsün yayılmasıyla gerçekleşir. Herpes ve gonore gibi, HPV virüsü ağzın genital bölgeyle temasından geçebilir.

HPV, cinsel olarak aktif olan kişilerin en az yarısını etkileyen, çok yaygın cinsel yolla bulaşan bir hastalıktır. İnsan papilloma virüsü, kansere neden olan ve oral seks yoluyla geçirilebilen mukoza zarında mutasyona neden olur.

Çoğu durumda, vücut virüse karşı savaşır ve tedaviye ihtiyaç yoktur. Muhtemelen herhangi bir semptomunuz bile olmaz. HPV enfeksiyonu cildi ve mukozayı etkiler. Ağız ve boğaz, serviks ve anüsün astarı gibi herhangi bir nemli zar bu kanserle bağlantılıdır. Doğrudan kansere neden olmaz, ancak hücrelerde hastalığa neden olan mutasyonlara neden olur.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, dört ağız kanserinden biri ve üç boğaz kanserinden biri HPV ile bağlantılı. Aşının servikal kanser vakalarının sayısında bir düşüş göstermesi bekleniyor.