KADIN

Uzmanlar uyarıyor: Plasenta yemenin yararı yok zarar bile verebilir!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNEÇOCUK HABERLERİ  | 13.05.2019 12:13 | Son Güncelleme

Uzmanlara göre, bebeklerinin sağlık yararları için plasentalarını yiyen yeni anneler zamanlarını boşa harcıyor ve kendilerini riske atıyor olabilir.

Uzmanlar uyarıyor: Plasenta yemenin yararı yok zarar bile verebilir!

Kim Kardashian, Hilary Duff gibi ünlüler sayesinde popüler olan ve bir dönem gündemi oldukça meşgul eden plesantanın doğum sonrası depresyonu engellediği, enerji verdiğ hatta anne sütünü bile artırdığı iddia ediliyordu ancak Kanada Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Derneği bunun bir sağlık yararı olmadığını hatta zararlı bile olabileceğini belirtti.

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Kanada Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Derneği (SOGC) plasentayı çiğ, pişmiş ve hap şeklinde yeme eğiliminde olan kanıtları gözden geçirdi. Ve yaptıkları çalışmalara dayanarak bir uyarı yayınladılar. SOGC bilimsel başkanı olan Dr. Jocelynn Cook, şu anda, plasenta yemenin faydaları olduğunu öneren 'güçlü bir kanıt bulunmadığını' belirtti.

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SOGC dört bilimsel çalışmayı gözden geçirdi ve sonuçları olumlu olsa bile bu iddiaları desteklemekte zayıf buldu. Dernek, plasenta beslenme kompozisyonunun bir çalışmasında demir veya mineral tespiti neredeyse hiç olmadığını söyledi.

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Plasentanın içinde bulunan zarırlı bakterilerin bilinenin aksine sağlığa zararlı olduğunu belirten uzmanlar ayrıca bu bakterilerin süt yoluyla bebeğe de geçebileceğini ifade etti. Plazmanın kötü kullanımı ve yanlış sterilizasyon anne ve bebek için ciddi sağlık etkilerine yol açabilir. Raporda, 'Diğer zararlar henüz belgelenmemiş olsa da ... bakteri, virüs veya mantar patojenlerinin hem anne hem de bebeğe ya da yakın temaslara geçme potansiyeli var' açıklaması dikkat çekiyor.

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Kim Kardashian ve Hilary Duff plesantayı hap haline, Coleen Rooney ise bir adım daha ileri giderek yüz kremi haline getirttirmişti.

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  • Bebeğin anne karnında hayata tutunması ile birlikte oluşan plasenta bebeğin dünyaya gelişine dek onu besleyen yaşam kaynağı. Doğuma kadar olan süreçte bebek göbek kordonu ile plasenta vasıtasıyla anneden besleniyor. Doğum esnasında vücut plasentayı dışarı atıyor.

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