Uzmanlar uyarıyor! Yaz aylarında bu besinlerden kesinlikle uzak durmalısınız!

Havalar ısındığında özellikle kalp, tansiyon ve kolesterol gibi kronik hastalığı olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerekir. Salatanıza ekleyeceğiniz bir sos, yemeğin üzerine içeceğiniz bir fincan kahve yaz aylarında size çok ağır gelebilir. Siz de sağlıklı beslenmek istiyorsanız yazları hangi besinleri tüketmemeniz gerektiğini öğrenmelisiniz.

KIZARTMA

Yağda güzelce kızartılmış patatesi, biberi ve patlıcanı kim sevmez ki? Özellikle yanında bir de cacık varsa... Her ne kadar iştah açıcı dursa da, yazları uzak durmanız gereken besinlerin başında kızartılmış olanlar geliyor. Yüksek yağ ve tuz içeren bu yemekler, yaz sıcağında midenize ve bağırsaklarınıza epey ağır gelebilir.

MAYONEZ

Bu madde size biraz şaşırtıcı gelmiş olabilir. Ama yüksek kalorili bir sos olan mayonez, çok fazla yağ içerdiği için kolesterolünüzü yükseltebilir.

GAZLI İÇECEKLER

Yazları serinlemek için buz gibi bir kola ya da gazoz içmek ilk bakışta çok güzel bir fikirmiş gibi görünebilir. Ama gazlı içeceklerin içindeki asit ve şeker, aslında çok zararlıdır. Üstelik vücudunuzun sıvı ihtiyacınızı gidermek için su içmeniz gerekir, kola değil.