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Uzmanlar uyarıyor! Yaz aylarında bu besinlerden kesinlikle uzak durmalısınız!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Siz de havalar ısınınca her yemeği yiyemeyip "Sıcakta bu yemek bana ağır gelir." diyenlerden misiniz? O zaman yalnız değilsiniz! Üstelik, yazları tüketeceğiniz besinler konusunda seçici olmakta haklısınız. Çünkü uzmanlar, yaz aylarında tüketilmemesi gereken yiyecek ve içecekler konusunda ciddi şekilde uyarıyor. Peki, yaz aylarında uzak durulması gereken besinler neler?

Uzmanlar uyarıyor! Yaz aylarında bu besinlerden kesinlikle uzak durmalısınız!

Havalar ısındığında özellikle kalp, tansiyon ve kolesterol gibi kronik hastalığı olan kişilerin beslenmelerine daha çok dikkat etmeleri gerekir. Salatanıza ekleyeceğiniz bir sos, yemeğin üzerine içeceğiniz bir fincan kahve yaz aylarında size çok ağır gelebilir. Siz de sağlıklı beslenmek istiyorsanız yazları hangi besinleri tüketmemeniz gerektiğini öğrenmelisiniz.

KIZARTMA

Yağda güzelce kızartılmış patatesi, biberi ve patlıcanı kim sevmez ki? Özellikle yanında bir de cacık varsa... Her ne kadar iştah açıcı dursa da, yazları uzak durmanız gereken besinlerin başında kızartılmış olanlar geliyor. Yüksek yağ ve tuz içeren bu yemekler, yaz sıcağında midenize ve bağırsaklarınıza epey ağır gelebilir.

MAYONEZ

Bu madde size biraz şaşırtıcı gelmiş olabilir. Ama yüksek kalorili bir sos olan mayonez, çok fazla yağ içerdiği için kolesterolünüzü yükseltebilir.

GAZLI İÇECEKLER

Yazları serinlemek için buz gibi bir kola ya da gazoz içmek ilk bakışta çok güzel bir fikirmiş gibi görünebilir. Ama gazlı içeceklerin içindeki asit ve şeker, aslında çok zararlıdır. Üstelik vücudunuzun sıvı ihtiyacınızı gidermek için su içmeniz gerekir, kola değil.

TATLILAR

Yazları yemeğin üzerine dondurma çok iyi gidiyor olabilir. Ancak masum görünen bu tatlı, çok fazla kalori içerir. Havalar sıcakken tüketeceğiniz diğer şekerli ve yağlı tatlılar da size ağır gelecektir. Tatlı yemek yerine meyve tüketmeyi tercih etmelisiniz.

KIZARMIŞ TAVUK, KIRMIZI ET VE BALIK

Vücudunuzun protein ve B12 vitamini ihtiyacını karşılamak için tüketmeniz gereken bu besinler, yağda pişirildiğinde oldukça zararlıdır. Özellikle yaz aylarında bu besinleri haşlayarak, fırında ya da ızgarada pişirerek tüketmeniz gerekir.

KAHVE

Yemeklerden sonra içeceğiniz bir fincan kahve vazgeçilmeziniz olabilir. Ama içerdiği kafein dolayısıyla yaz aylarında sık sık kahve içmek sizin için sıkıntı yaratabilir. Bu yüzden en güzeli, şekerli ve kafeinli içecekleri bir kenara bırakıp bol bol su içmek.

ÇAY

Öncelikle netleştirmemiz gereken bir konu var: "Çay, harareti alır." sözündeki çay demlenen değil, içinde yüzülebilen çaydır. Dolayısıyla yazları sıcaktan terlerken üzerine bir de çay içmek hiç de iyi bir fikir değil. Bunun yerine doğal meyve suyu hazırlayabilirsiniz.

KREMALI SALATA SOSU

Salatanıza tat vermek için farklı sosları denemeyi seviyor olabilirsiniz; ancak bu soslar yüksek kalorilidir ve yazları midenize ağır gelir. Bu sebeple salatanıza tat katmak istiyorsanız içine limon sıkmayı tercih edebilirsiniz.

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