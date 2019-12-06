Uzmanlardan hamilelere ‘kış’ uyarısı

Hamilelik döneminde anne adaylarının bağışıklık sisteminin düştüğünü, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal ve dengeli beslenmeye özen göstermesini isteyen Op. Dr. Refaattin Şahin, “Özellikle içinde bulunduğumuz kış aylarında hamile olan anne adayları bağışıklık sisteminin güçlenmesi için bazı önlemler almalıdır. Gün içinde her besin grubundan yeterli miktarda almalarını tavsiye ediyoruz. Hamileler daha sağlıklı bir gebelik ve kış hatalıklarına karşı dirençli olabilmeleri için bu mevsimde özellikle Aydın’da bolca yetişen pırasa, ıspanak, kereviz, lahana ve karnabahar gibi demir zengini yeşil yapraklı sebzelerden bolca tüketmesini öneriyoruz” dedi.

HAVANIN KİRLİ OLDUĞU SAATLERE DİKKAT

Gribal enfeksiyonların arttığı kış aylarında, soğuk hava ve kapalı mekanların hastalığa davetiye çıkardığını ifade eden Ege Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Refaattin Şahin, “Havalandırması yetersiz kapalı alanlar ve kalabalık ortamlar hem bulaşıcı hastalıkların daha kolay yayılmasına zemin hazırlayabilir. Bunun yanında dışarda oluşan hava kirliliği de bebeğe zarar verebilir. Bu nedenle bu dönemde anne adayları üşütmemeye dikkat ederken evleri ve bulundukları ortamı sık sık havalandırmalıdır. Kışın dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da ısınma sırasında bulunan ortamdaki havanın kurumasıdır. Bu nedenle ısınma araçlarının kuruttuğu havanın nemlendirilmesi için de tedbir alınmalıdır” diyerek hamilelerin kışın daha dikkatli olmasını tavsiye etti.