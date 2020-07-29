Uzmanlardan ölüm sertliği uyarısı: Kurban etini ilk gün yemeyin

Dört günlük Kurban Bayramı'na az bir zaman kaldı. Her bayram olduğu gibi bu bayram da lezzetki sofralar kurulacak. Kurban Bayramı'nda et tüketimi de bir hayli artıyor. Kurban kesiminin hemen sonrasında tüketilen etin bazı sindirim problemlerine neden olacağını anlatan İstanbul Kent Üniversitesi Gastronomi bölümünden Doç. Dr. Burak Mil, sağlıklı ve lezzetli et tüketimi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

ÖLÜM SERTLİĞİNİN GEÇMESİ İÇİN KAÇ GÜN BEKLETİLMELİ?

Kurban Bayramı'nda kesilecek etler büyükbaş ve küçükbaş hayvan etleri olarak ikiye ayrıldığını belirten Doç. Dr. Burak Mil, 'Önemli olan tüketim aşamasında etin sertliğinin geçmiş olması. Rigor mortis adı verilen bir ölüm sertliği var. Etin sağlıklı bir şekilde tüketilmesi için bu ölüm sertliğinin geçmiş olması gerekiyor. Kurban kesim işlemi yapıldıktan sonra oksijen kesilmesine rağmen metabolizma yaşamaya devam ediyor. Devam eden metabolizma kendi içinde laktik asit oluşturuyor. Bu oluşum da etin sert kalmasına neden oluyor. Bu etin tüketilmesi ciddi anlamda sindirim ve metabolizmayla ilgili problemler yaratabiliyor. Bunun ortadan kalkması, ölüm sertliğinin geçmesi için etin bekletilmesi gerekiyor. Buna da etin olgunlaştırması adını veriyoruz. Nasıl ki sebze ve meyveler tüketilmeden önce olgunlaştırılıyorsa etlerin de aynı şekilde olgunlaştırılması gerekiyor. Bu da genellikle sıfır ila 5 santigrat derece arasında, küçükbaş hayvanlar için 1-2 gün, büyükbaş hayvanlar için ise 7-10 gün şeklinde değişiyor' diye konuştu.