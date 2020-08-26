KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Uzmanlardan önemli uyarı! Aniden gelen tatlı krizini önlemek için...

Uzmanlardan önemli uyarı! Aniden gelen tatlı krizini önlemek için...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Öyle anlar olur ki gözümüz tatlıdan başka bir şey görmez. Çikolatalar, kekler, pastalar... Tatlı bir şeyler yemeden yatağa içimiz rahat giremeyiz. Bu derece bir tatlı yeme isteği, bireyde tatlı krizlerine sebep olur. Evet, tatlı birçok insan tarafından çok sevilen bir şey. Fakat bu krizlerin sık sık yaşanması hayat kalitesini düşürerek gün içerisinde mutsuz hissetmenize sebep olabilir.

Uzmanlardan önemli uyarı! Aniden gelen tatlı krizini önlemek için...

Tatlı krizi, aç ya da tok olmak fark etmeksizin, her an kapınızı çalabilir. Ve siz o tatlıyı tüketmedikçe işlerinize odaklanmakta zorluk çekebilir, zamansız acıkma ve agresif duygular yaşayabilirsiniz. Uzmanlara göre tatlı krizlerine sebep olan birçok etken var. Beslenme düzensizliği, yeterli beslenememe, vücudun hormon durumu, hastalıklar, ruh hali ve PMS dönemleri gibi durumlar bunlardan en sık rastlanılanları. Elimizde olmayan durumlar hariç, sağlıklı ve düzenli bir hayat tatlı krizlerinin önüne pekala geçer. Tabii eğer çok fazla tatlı krizleri yaşıyorsanız, mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Durum bu kadar ciddi değilse de size tatlı krizlerinin üstesinden gelebileceğiniz bazı tavsiyelerimiz mevcut.

ANİDEN GELEN TATLI KRİZLERİ NASIL ÖNLENİR?

KENDİNİZİ AÇ BIRAKMAYIN! ARA ÖĞÜNLERİ ATLAMAYIN!

Ana öğünlerin yanında ara öğünler de o kadar önemli ki! Ara öğünlerde yiyebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklarla kan şekerinizi dengede tutarsınız dolayısıyla da aniden gelen tatlı krizleri ve açlığın önüne geçmiş olursunuz. Kuru yemiş, bitki çayı ve yoğurt bu öğünler için güzel alternatifler.

UYKUNUZU ALMAYA ÇALIŞIN

Yorulmuş ve bitkin bir vücut her an gelebilecek bir tatlı krizini "Hoş geldiin!" diye karşılar. Çünkü vücudumuzun da enerjiye ihtiyacı olur. Bu enerjiyi uykudan alamazsa tatlılardan almak ister. Sakın...

SU ÇOK ÖNEMLİ

Su her şeyin başıdır diye boşuna söylenmiyor tabii ki. Zaman zaman beynimiz vücudumuzdaki su ve şeker ihtiyacını karıştırabiliyor. Yine de beynimize suç atmıyoruz. Yanımızda tatlı bir su şişesi bulunduruyoruz. Bu sayede su içmeyi unutmuyoruz.

GEREKLİ TAKVİYELERİ ALDIĞINIZDAN EMİN OLUN

Vitaminler, mineraller ve diğer yapı elemanları vücudumuzun direnci için şart. Bu nedenle mutlaka bu elemanları alacak şekilde beslenmemiz gerek. Meyve, sebze ve baklagillerden maksimum şekilde faydalanıp tatlı krizlerine savaş açma zamanı.

TATLILARI DÜŞÜNMEYİN, ODAĞINIZI DEĞİŞTİRİN

Bazen moralimizin bozuk olduğu günler olur. Bu çok normal. Daha sonra sıkıntımızı veya üzüntümüzü kendimizi tatlılara vererek çözmeye çalışırız. İşte bu normal değil. Hiçbir yiyecek veya içecek sorunlarımızı tam anlamıyla çözemez. Bu sorunu yenmenin en iyi yolu odağımızı değiştirmek. Spora gidin, resim yapın veya müzik dinleyin. Seçeneklerin hepsi serotonin garantili! Emin olun tatlı krizi değil hiçbir kriz sizi üzemeyecek.

EN DOĞALINDAN YİYECEKLER TÜKETİN

Lütfen bırakın şu işlenmiş gıdaları. Doğamızın bize sunduğu güzelim meyveler, sebzeler varken... Sağlıklı bir beslenme, tatlı krizlerinin oyunlarına gelmez.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!Kayınvalidesi Sinem Kobal'a iyi bakıyor!
Sinire, strese endişeye iyi geliyor! Bu bitkisel yağlar sayesinde...Sinire, strese endişeye iyi geliyor! Bu bitkisel yağlar sayesinde...
Kolanın bu faydaları sizi çok şaşırtacak! Hiç kimse bilmiyor...Kolanın bu faydaları sizi çok şaşırtacak! Hiç kimse bilmiyor...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
İşte burçlara göre en iyi saç modelleri
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
A'dan Z'ye buzdolabı temizliği için 1 saat yeterli! İşin sırrı çay tabağında gizliymiş..
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
Artık saç boyamaya gerek kalmayacak! Bu sirkeli tarifler ile...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tahta kaşıkları sakın bu şekilde yıkamayın! Uzmanlar yapılması gerekenleri açıkladı...
Tahta kaşıkları sakın bu şekilde yıkamayın! Uzmanlar yapılması gerekenleri açıkladı...
Çuval bezinden neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Hem dekoratif hem işlevsel...
Çuval bezinden neler yapıldığına çok şaşıracaksınız! Hem dekoratif hem işlevsel...
Yanan çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün! Alüminyum folyo ve kaya tuzu ile...
Yanan çaydanlıkları ilk günkü parlaklığına kavuşturmak mümkün! Alüminyum folyo ve kaya tuzu ile...
Bu doğal ürünlerle makyaj temizlemek çok kolay! Badem yağı, elma, Hindistan cevizi...
Bu doğal ürünlerle makyaj temizlemek çok kolay! Badem yağı, elma, Hindistan cevizi...
Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...
Turşu kurmak isteyenler için çok önemli bilgiler! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...
Bunları uygulamazsanız elleriniz çok erken yaşlanabilir! 5 adımda gençlik formülü...
Bunları uygulamazsanız elleriniz çok erken yaşlanabilir! 5 adımda gençlik formülü...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.