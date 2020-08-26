Uzmanlardan önemli uyarı! Aniden gelen tatlı krizini önlemek için...

Ana öğünlerin yanında ara öğünler de o kadar önemli ki! Ara öğünlerde yiyebileceğiniz sağlıklı atıştırmalıklarla kan şekerinizi dengede tutarsınız dolayısıyla da aniden gelen tatlı krizleri ve açlığın önüne geçmiş olursunuz. Kuru yemiş, bitki çayı ve yoğurt bu öğünler için güzel alternatifler.

Tatlı krizi , aç ya da tok olmak fark etmeksizin, her an kapınızı çalabilir. Ve siz o tatlıyı tüketmedikçe işlerinize odaklanmakta zorluk çekebilir, zamansız acıkma ve agresif duygular yaşayabilirsiniz. Uzmanlara göre tatlı krizlerine sebep olan birçok etken var. Beslenme düzensizliği, yeterli beslenememe, vücudun hormon durumu, hastalıklar, ruh hali ve PMS dönemleri gibi durumlar bunlardan en sık rastlanılanları. Elimizde olmayan durumlar hariç, sağlıklı ve düzenli bir hayat tatlı krizlerinin önüne pekala geçer. Tabii eğer çok fazla tatlı krizleri yaşıyorsanız, mutlaka bir doktora görünmelisiniz. Durum bu kadar ciddi değilse de size tatlı krizlerinin üstesinden gelebileceğiniz bazı tavsiyelerimiz mevcut.

UYKUNUZU ALMAYA ÇALIŞIN

Yorulmuş ve bitkin bir vücut her an gelebilecek bir tatlı krizini "Hoş geldiin!" diye karşılar. Çünkü vücudumuzun da enerjiye ihtiyacı olur. Bu enerjiyi uykudan alamazsa tatlılardan almak ister. Sakın...

SU ÇOK ÖNEMLİ

Su her şeyin başıdır diye boşuna söylenmiyor tabii ki. Zaman zaman beynimiz vücudumuzdaki su ve şeker ihtiyacını karıştırabiliyor. Yine de beynimize suç atmıyoruz. Yanımızda tatlı bir su şişesi bulunduruyoruz. Bu sayede su içmeyi unutmuyoruz.

GEREKLİ TAKVİYELERİ ALDIĞINIZDAN EMİN OLUN

Vitaminler, mineraller ve diğer yapı elemanları vücudumuzun direnci için şart. Bu nedenle mutlaka bu elemanları alacak şekilde beslenmemiz gerek. Meyve, sebze ve baklagillerden maksimum şekilde faydalanıp tatlı krizlerine savaş açma zamanı.

TATLILARI DÜŞÜNMEYİN, ODAĞINIZI DEĞİŞTİRİN

Bazen moralimizin bozuk olduğu günler olur. Bu çok normal. Daha sonra sıkıntımızı veya üzüntümüzü kendimizi tatlılara vererek çözmeye çalışırız. İşte bu normal değil. Hiçbir yiyecek veya içecek sorunlarımızı tam anlamıyla çözemez. Bu sorunu yenmenin en iyi yolu odağımızı değiştirmek. Spora gidin, resim yapın veya müzik dinleyin. Seçeneklerin hepsi serotonin garantili! Emin olun tatlı krizi değil hiçbir kriz sizi üzemeyecek.

EN DOĞALINDAN YİYECEKLER TÜKETİN

Lütfen bırakın şu işlenmiş gıdaları. Doğamızın bize sunduğu güzelim meyveler, sebzeler varken... Sağlıklı bir beslenme, tatlı krizlerinin oyunlarına gelmez.

