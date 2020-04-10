Uzmanlardan önemli uyarı! Evinizdeki bu bölgeler adeta bakteri yuvası!

Kendinizi ve ailenizi gözle görünmeyen düşmanlarınızdan, yani bakterilerden korumak için ne yapıyorsunuz? Eviniz ne kadar temiz, siz ne kadar titiz olursanız olun evinizde sizinle birlikte yaşayan binlerce bakteri olduğunu biliyor muydunuz? İşte evinizde en dikkatli olmamız gereken alanlar...
Belki de ev hijyeni içerisinde en çok dikkat edilen yerler mutfaklardır. Fakat buna rağmen bakteriler mutfaklarda kendileri için harika saklanma ve çoğalma yerleri bulurlar. İşte bu alanlar:
Mutfak lavabosu, suyla iç içe olmasına rağmen bakteriler tarafından istila edilebilir. Özellikle Salmonella ve E. Coli bakterilerinin en çok türediği yerlerin başında lavabolar gelir. Çünkü bu alan yemek artıklarının birikmesinden kaynaklı bakteri oluşumuna açık bir konumdadır. Bu nedenle sık sık deterjanla temizlenmesi ve lavabo borularının ve giderlerin de temiz olmalarına dikkat edilmesi gerekir.
Mutfak temizliğinde en büyük yardımcılarımız olan bulaşık süngeri ve temizlik bezleri, hijyen sağlamanın yanı sıra sık sık değiştirilmediği takdirde bakterilerin üremesine de neden olabilir. Bu nedenle mutfak bezlerinin ve bulaşık süngerlerinin sık sık yenilenmesi gerekir.
Etten ekmeğe kadar birçok yiyeceğin kesilmesi ve dilimlenmesi için sıklıkla kullandığımız kesme tahtaları her kullanımdan sonra mutlaka sıcak su ile yıkanarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir.
Huzurla dinlenmek istediğiniz oturma odalarında da maalesef bakteriler yine bazı köşe başlarını tutmuş durumdalar. Bu alanların başında ise televizyon kumandası, kapı kolları ve elektrik düğmeleri geliyor. Bu nedenle bu alanların belirli aralıklarla dezenfekte edilmesi son derece önemli. Bunun için bu yerleri haftada bir kez sirkeli su ile silebilirsiniz.
Yatak odalarında ise bakteriler en çok yastık, çarşaf ve nevresimlerde bulunur. Bu nedenle yastıkları düzenli olarak havalandırmanın yanı sıra nevresim takımlarının da düzenli periyotlarla değiştirilmesi son derece önemlidir.
Banyolarda da bakteri oluşumunu engellemek için bazı önlemler almak gerekir. Bunlardan ilki tabii ki klozet temizliği konusudur. Klozetler bilindiği gibi mutlaka belirli periyotlarla dezenfekte edilmelidir. Bunun yanı sıra sifonu çekerken klozet kapağının kapalı olmasına da dikkat etmek gerekir. Çünkü bu esnada klozet kapağı kapalı değilse bütün mikroplar çevreye dağılacak ve hatta diş fırçanıza bile sıçrayacaktır. Bunun dışında klozetin kapağı ve sifon düğmesi sık sık çamaşır suyu ile dezenfekte edilmeli. Ayrıca banyoda kullanılan havluların da sık sık değiştirilmesi gerekir.
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