Uzmanlardan önemli uyarı! Evinizdeki bu bölgeler adeta bakteri yuvası!

Kendinizi ve ailenizi gözle görünmeyen düşmanlarınızdan, yani bakterilerden korumak için ne yapıyorsunuz? Eviniz ne kadar temiz, siz ne kadar titiz olursanız olun evinizde sizinle birlikte yaşayan binlerce bakteri olduğunu biliyor muydunuz? İşte evinizde en dikkatli olmamız gereken alanlar...

MUTFAKTA BAKTERİ OLUŞAN ALANLAR

Belki de ev hijyeni içerisinde en çok dikkat edilen yerler mutfaklardır. Fakat buna rağmen bakteriler mutfaklarda kendileri için harika saklanma ve çoğalma yerleri bulurlar. İşte bu alanlar:

MUTFAK LAVABOSU

Mutfak lavabosu, suyla iç içe olmasına rağmen bakteriler tarafından istila edilebilir. Özellikle Salmonella ve E. Coli bakterilerinin en çok türediği yerlerin başında lavabolar gelir. Çünkü bu alan yemek artıklarının birikmesinden kaynaklı bakteri oluşumuna açık bir konumdadır. Bu nedenle sık sık deterjanla temizlenmesi ve lavabo borularının ve giderlerin de temiz olmalarına dikkat edilmesi gerekir.

MUTFAK BEZİ VE BULAŞIK SÜNGERİ

Mutfak temizliğinde en büyük yardımcılarımız olan bulaşık süngeri ve temizlik bezleri, hijyen sağlamanın yanı sıra sık sık değiştirilmediği takdirde bakterilerin üremesine de neden olabilir. Bu nedenle mutfak bezlerinin ve bulaşık süngerlerinin sık sık yenilenmesi gerekir.