Üzüm festivaline dev salkım

MANİSA (AA) - Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali için yaklaşık 1 ton yaş üzüm kullanılarak 4 metrelik dev salkım oluşturuldu.

Sarıgöl Belediyesi tarafından 12'nci kez düzenlenen üzüm festivali başladı.

Festival kapsamında 5 kişilik ekip, ilçe merkezinde dev üzüm salkımı yaptı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ortaya çıkan dev salkımı görenler şaşkınlıklarını gözleyemedi.

İlçe sakinleri ve festival dolayısıyla kenti ziyaret edenler, dev üzüm salkımı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzüm bizim her şeyimiz, ovamızdaki üreticiler üzümle yatıp üzümle kalkmakta. Festivalimizin sembolü olan sultani üzüm için bu yıl 1 ton yaş üzüm kullandık ve sonuçta 4 metre uzunluktaki bu dev salkım ortaya çıktı. Gece saatlerinde de bu dev salkımı aydınlatarak, kentimizin sembolünü güzel bir şekilde tanıtacağız." dedi.

Konser, gösteri ve yarışmaların düzenleneceği festival 9 Eylül'de sona erecek.

