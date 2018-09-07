Üzüm festivaline dev salkım

MANİSA (AA) - Sarıgöl Geleneksel Sultani Üzüm Festivali için yaklaşık 1 ton yaş üzüm kullanılarak 4 metrelik dev salkım oluşturuldu.
Sarıgöl Belediyesi tarafından 12'nci kez düzenlenen üzüm festivali başladı.
Festival kapsamında 5 kişilik ekip, ilçe merkezinde dev üzüm salkımı yaptı. Yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından ortaya çıkan dev salkımı görenler şaşkınlıklarını gözleyemedi.
İlçe sakinleri ve festival dolayısıyla kenti ziyaret edenler, dev üzüm salkımı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üzüm bizim her şeyimiz, ovamızdaki üreticiler üzümle yatıp üzümle kalkmakta. Festivalimizin sembolü olan sultani üzüm için bu yıl 1 ton yaş üzüm kullandık ve sonuçta 4 metre uzunluktaki bu dev salkım ortaya çıktı. Gece saatlerinde de bu dev salkımı aydınlatarak, kentimizin sembolünü güzel bir şekilde tanıtacağız." dedi.
Konser, gösteri ve yarışmaların düzenleneceği festival 9 Eylül'de sona erecek.
Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)
Pet şişe başına İstanbulkart'a kaç lira yüklenecek? Açıklama geldi
Rusya'dan önemli Türkiye açıklaması
Trafik cezası ödememek için polise cinsel ilişki teklif eden modele büyük şok!
Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar
Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik
Kulisleri sallayacak 'AK Parti'de istifa' iddiası!
İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."
5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu
Marilyn Monroe'nun evlililik sırları
Doğru bildiğimiz büyük yanlışlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum